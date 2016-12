Roda de premsa de la PDE, esta tarda, a quatre dies de la manifestació a Barcelona. Foto: Sílvia Berbís

Les Terres de l’Ebre han d’acudir en massa a Barcelona el diumenge 5 de juny per consolidar una lluita que ha de ser de tot el país en contra del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. Cal deixar palesa la dignitat ebrenca i recuperar davant tot Catalunya una imatge de simpatia que ha quedat tocada pels últims esdeveniments de gran repercussió mediàtica. Esta és la crida amb la qual planteja la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) una mobilització que confia que siga massiva per demostrar a les institucions europees que la pressió ciutadana ja mostrada a la manifestació d’Amposta el 7 de febrer seguix intacta, i reforçar així la batalla jurídica que es concretarà este mes de juny amb la presentació d’una queixa contra el pla davant la Comissió Europea.“Hem contestat al Pla de conca en l'àmbit institucional, també a través del recurs al Tribunal Suprem, en l'àmbit social amb la manifestació a Amposta i avui la lluita en defensa de l’Ebre passa per Barcelona, perquè hem de consolidar una lluita que surta de l’àmbit local i comarcal i siga de país”, ha afirmat Manolo Tomàs, portaveu de la PDE, en una roda de premsa esta tarda quatre dies abans de la manifestació a Barcelona. L’Ebre torna a la capital catalana quinze anys després que hi desfilés per primera vegada contra el Pla hidrològic nacional i sis anys després que s’hi manifestés per uns cabals ecològics suficients per al tram final del riu i el Delta. “Tenim més suports que mai però no sabem com es materialitzaran, però tenim clar que el 5 de juny serà una festa ebrenca i volem lligar-la a una lluita de país”, ha assegurat Tomàs.El portaveu antitransvasament s’ha mostrat convençut que “hi haurà molta gent de Barcelona, també de l’Aragó i el País Valencià, però la punta de llança de la mobilització ha de ser la gent de les Terres de l’Ebre amb el color blau, perquè serà una demostració de dignitat ebrenca a Barcelona i en els moments que passa el territori per la imatge que hem donat en diverses qüestions, hem de demostrar que seguim sent els de sempre i que no volem separar este nou país ni ignorar-ne els interessos”. Sense citar explícitament les qüestions que, al seu parer, han malmès la imatge ebrenca –per bé que s’evidenciava que entre estes hi ha la consulta sobre el monument franquista a Tortosa i el resultat-, Tomàs ha insistit que “el que passa perjudica la imatge del territori, no la de la PDE, que està intacta”. En este sentit, ha apuntat que “podria ser que en el fons no caiguem tan simpàtics, però seguirem endavant, i sabem que el futur de les Terres de l’Ebre va lligat al futur del país i separar-ho seria una equivocació històrica, ho tenim clar”.Es tracta de contrarestar davant les institucions europees l’ofensiva que ha desplegat el PP a Brussel·les, ha explicat Tomàs, facilitant les argumentacions dels regants de la conca de l’Ebre, que aboquen els seus recursos, amb un pressupost de 100.000 euros, per sufragar la seua estratègia. Una de les tesis que el govern estatal defensa davant d’Europa és que esta és una lluita política “contaminada per independència”, de manera que “cal més que mai una resposta enèrgica des de les Terres de l’Ebre per tal que Catalunya assumisca la defensa del futur i que ningú es desmarque”, ha advertit Tomàs.Així, més de 66 entitats i organitzacions no governamentals, moviments socials i ambientalistes, partits polítics (a excepció del PP i Ciutadans) i sindicats ja han donat suport a la manifestació. Sortirà a les 12 del migdia de la plaça Universitat encapçalada per una pancarta que durà per lema, com a Amposta, L’Ebre sense cabals és la mort del Delta, que aglutinarà la “gent de blau”, amb la PDE al davant i gent del territori. La segona pancarta, amb el lema L’aigua és vida i no una mercaderia, concentrarà les entitats que donen suport a la lluita i a la tercera, Respectem les directives ambientals europees, se situaran els polítics. No hi faltaran les camisetes blaves, les banderes del nus, els cantants ebrencs, les bandes de música, “però per damunt de tot hi posarem la dignitat”, afirma la PDE. La manifestació es dirigirà a la plaça de la Catedral de Barcelona, on l’actiu Mercè Martínez (La Riera) llegirà el manifest. La PDE ha agraït totes les facilitats que està donant l’Ajuntament de Barcelona en matèria logística per tal que la mobilització siga un èxit. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, així com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, n'han confirmat la presència. “Cada persona serà una gota d’aigua per crear una riuada que arrossegue el Pla hidrològic de l’Ebre i torne la vida al riu”, ha conclós Tomàs.