El riu Ter al seu pas per Sant Quirze de Besora (Osona). Foto: David Gaya (CC BY-SA 2.5).

La regulació de la qualitat i la quantitat d’aigua que porten els rius és un dels serveis ecosistèmics més importants que ens ofereixen els boscos. Els diferents estrats de vegetació del bosc (arbres, arbustos i herbes) redueixen la velocitat amb la que les gotes de pluja impacten contra el sòl, i també la velocitat amb la que l’aigua corre per sobre del terra. Això augmenta la capacitat d’infiltració del sòl cap als aqüífers i en redueix l’erosió.Com a resultat, quan hi ha bosc, el risc d’inundació en episodis de pluges intenses és menor. A més, tot i que habitualment arriba menys aigua als rius, aquesta és de més bona qualitat.Investigadors del CREAF del projecte Life-MEDACC han participat en la realització del vídeo. Aquest projecte estudia diverses estratègies d’adaptació al canvi climàtic per fer un ús més eficient de l’aigua en sistemes forestals, agrícoles i urbans. El projecte Life-MEDACC està coordinat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ( OCCC ), rep finançament de la Unió Europea, i a més del CREAF hi participen l’Institut Pirenaic d’Ecologia (IPE-CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Setmana de la Natura .(a Twitter: @setmananatura ). Green Week (a Twitter: #EUGreenWeek ).