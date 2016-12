Comparació d'imatges de la parcel·la abans de la tala (esquerra) i després dels treballs, on s'evidencia la destrucció forestal de l'espai. Foto: ERC.

El passat dia 15 de maig, operaris contractats per l’Ajuntament de Gavà van dur a terme una actuació en una parcel·la de pineda situada al barri de Gava-Mar. L’actuació va consistir en l’eliminació de 160 dels 193 pins pinyoners, sota l’argument de “millora forestal, que s’aprofitarà per a fer-hi un pàrquing temporal per la temporada d’estiu”.Per les entitats que ho denuncien (Associació de Veïns de Gava-Mar, Grup Ecologista Les Agulles-Ecologistes en Acció, Grup ecologista Quercus, Unió Muntanyenca Eramprunyà), aquesta actuació del govern local és tot un despropòsit. «Ho seria en qualsevol cas, però ho és més encara si tenim en compte que la Directiva Hàbitats de la Unió Europea protegeix els hàbitats d’interès comunitari, i de forma més intensa els que es consideren prioritaris (codi 2270* Dunes amb bosc de Pinus pinea o Pinus pinaster)», diuen en el comunicat que han fet públic. Es tracta, així mateix, d’una parcel·la amb presència de nombroses espècies d’orquídees.ERC-Gavà denunciarà a la Comissió Europea la destrucció forestal d’una parcel·la de propietat municipal a la Pineda, al barri de Gavà Mar, encarregada fa dues setmanes per l’equip de govern (PSC-CiU) de l’Ajuntament, per habilitar un aparcament d’estiu per a vehicles.L’operació ha suposat la tala desmesurada de fins a 160 dels 191 pins preexistents, cosa que significa una reducció del recobriment arbori de més del 60%. Segons la normativa municipal, com a mínim, caldria haver-ne deixat 93 exemplars (el triple). El pi pinyer és una espècie que està especialment protegida a aquesta zona, declarada espai d’interès comunitari per la Directiva europea Hàbitats.En el decurs dels treballs de neteja s’ha malmès també la molsa que havia crescut a l’interior de la parcel·la i totes les orquídees silvestres que hi havia. Aquestes dues espècies naturals també estan protegides.Davant d’aquesta greu agressió al patrimoni natural, Esquerra presentarà una pregunta i una petició a la Comissió Europea, el principal organisme comunitari, on denunciarà els fets i demanarà que s’obri una investigació i es sancioni als responsables.També es reclamarà que s’insti a les administracions responsables a ocupar-se de la correcta execució de la Directiva europea a la Pineda i d’establir els mecanismes de control i supervisió necessaris perquè casos com aquest no es tornin a repetir.