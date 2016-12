Michael Mariotte durant una manifestació el 2014 a Nova York. Foto: NIRS.

Michael Lee Mariotte, històric capdavanter nord-americà contra l'energia nuclear i defensor de fonts alternatives i sostenibles d'energia, va morir aquest passat 16 de maig a casa seva, a Kensington, a l'edat de 63 anys, després de tres anys de lluita contra un càncer de pàncrees.Com a director executiu i president del Nuclear Information and Resource Service (Servei d'Informació i Recursos Nuclears) a Takoma Park, Maryland, durant tres dècades, Mariotte estava a l'avantguarda dels esforços de dues fites d'èxit: evitar la derogació de la prohibició federal sobre el transport interestatal dels residus radioactius i interdir la construcció de noves plantes nuclears a Maryland i a Louisiana.També, va organitzar campanyes antinuclears a l'Europa de l'Est després de la fatal catàstrofe el 1986 a Txernòbil, en la llavors República Socialista Soviètica d'Ucraïna. El seu servei d'informació va actuar com a cambra de compensació per als grups que s'oposen a l'energia nuclear, tant als Estats Units com a l'estranger.El 2014,Michael Mariotte va rebre un premi a la trajectòria de Ralph Nader, el defensor dels consumidors, en nom d'una dotzena de grups ambientals, incloent els Amics de la Terra, Greenpeace, Public Citizen i el Sierra Club.Anteriorment, havia estat un cofundador d'un diari setmanal alternatiu a la capital del país, que es va convertir en el Washington City Paper, així com bateria d'un grup de punk-rock.Podeu llegir la nota feta pública pel NIRS (Nuclear Information and Resource Service), que ell va presidir fins a la seva mort.Tots els activistes antinuclears el tindrem sempre en la memòria.