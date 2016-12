Els ecologistes reclamen el tancament d'Ascó I, de què critica la manca de cultura de seguretat. Foto: Arxiu ND.

La central nuclear d'Ascó II ha hagut d'aturar momentàniament els treballs de la 23a recàrrega de combustible després de detectar un "valor lleugerament inferior al requerit" en una de les mostres de concentració de bor en l'aigua. Utilitzat com a sistema de control de la reacció atòmica, les mesures han de permetre constatar la uniformitat d'aquesta concentració de bor en totes les parts inundades durant la realització dels treballs.Arran la detecció en una de les mostres dels diferents punts de mesurament d'un valor per sota del nivell estipulat, els gestors de la planta atòmica, segons han notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), han aturat temporalment el procés de recàrrega fins a assegurar que es complien els valors mínims requerits. Un cop normalitzada la situació, han afegit, s'ha reprès el procés de recàrrega, que ja es troba en la seva fase final.Segons l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II, titular de la central, l'incident no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al medi ambient.