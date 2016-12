Una óssa amb els seus cadells als boscos del Pirineu. Foto: Ipcena.

El passat 16 de maig un particular va alertar els agents del Conselh Generau d'Aran que havia observat una acumulació de votors al voltant d'un cos que va resultar ser el d'una óssa d'un any i mig i segons els resultats de la necròpsia, realitzada al Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge (UAB), la causa de la mort de l'animal hauria estat molt probablement per un atac d'un altre ós. Tanmateix, des d' Ipcena (Institució de Ponent per la conservació i l’estudi de l’entorn natural), assenyalen que la mort del plantígrad es podria deure a l'acció dels furtius.Segons manifesten en un comunicat fet públic ahir, fóra del tot improbable que l'óssa hagués mort per l'atac d'un altre ós. «Segons els experts si hagués estat un mascle, la possibilitat que un altre mascle mes adult tingués un enfrontament seria mes poblable per pura competència malgrat l’edat juvenil de l’óssa; en el cas de coincidir amb una altra femella —ja que un mascle no atacaria una femella d’aquesta edat—, i en competència per menjar, les femelles se separarien abans de posar en perill la seva supervivència».Per aquest motiu, des d'Ipcena demanaran al Departament de Territori i Sostenibilitat que investigui més a fons si hauria estat possible que el tret d’un furtiu fos la causa de la mort de l’éssa. Per a Ipcena aquesta possibilitat no es pot descartar de la investigació ja que els furtius la campen per la Vall d'Aran i no es pot descartar que després de matar-la un altre ós l'hagués depredada.De fet, els pitjors enemics dels furtius a l'Aran són els óssos, bàsicament perquè la seva presència afavoreix els controls dels agents rurals que els poden sorprendre mes fàcilment en llur activitat delictiva.