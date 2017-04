L' L' Observatori del Paisatge de Catalunya amplia el web Wikipedra , que recull més de 13.000 barraques de pedra seca de pràcticament tot el país. Més de 185 col·laboradors han participat en l'elaboració del catàleg digital al llarg de cinc anys de feina. El web inclou elements de 38 de les 42 comarques catalanes i també alguns de la Catalunya Nord.

La Wikipedra tant es pot consultar en català com en francès i disposa de mapes topogràfics dels instituts cartogràfics de banda i banda dels Pirineus. El web permet a tots els usuaris afegir aquelles barraques que encara no hagin estat inventariades. L'objectiu del portal és recollir informació del màxim nombre possible d'aquestes construccions per tal d'afavorir-ne la preservació.El Bages, amb 2.356 barraques, és la comarca que més construccions de pedra seca té inventariades. La segueixen l'Alt Camp, amb 2.117; el Baix Penedès, amb 1.089; i l'Alt Penedès, amb 1.116. A la Garrotxa només n'hi ha inventariades set, quatre de les quals al municipi de Les Preses.Un 56% de les 13.000 bararques inventiariades estan en bon estat, mentre que un 38% es troben parcialment enderrocats. Les formes més habituals són les circulars i les rectangulars.