Mobilitat ACN | Actualitzat el 18/05/2016 a les 10:24h

Arriba el primer tractor que funciona sense gasoil

Les Garrigues acull la presentació del primer prototip de l'Estat que utilitza gas metà o biometà com a combustible

La finca de l'Aranyó que Cellers Torres té entre els municipis de les Borges Blanques i Juneda, a les Garrigues, ha acollit aquest dimarts el primer assaig en camp a l'estat espanyol del prototip de tractor de metà desenvolupat per New Holland. Es tracta d'un model de segona generació del T6 Methane Power, un tractor estàndard amb un motor de 6 cilindres i 175 CV de potència, que utilitza gas metà o biometà per funcionar.



El vehicle disposa de 9 dipòsits que poden emmagatzemar 300 litres de metà comprimit -equivalent a 60 litres de dièsel- fet que li dóna una autonomia d'aproximadament una jornada de treball.



A més de generar menys soroll i produir menys vibracions, el prototip emet un 80% d'emissions de CO2 en relació amb un tractor dièsel convencional i pot representar un estalvi de combustible d'entre el 20 i el 40%. Un dels seus principals avantatges és la independència energètica que pot proporcionar a una explotació agrària gràcies a l'ús del biometà. New Holland preveu començar a comercialitzar aquest tractor entre el 2019 i el 2020.



Cellers Torres i New Holland han signat un acord de col·laboració per dur a terme el primer assaig en camp a l'estat espanyol del prototip de tractor de metà desenvolupat el fabricant de maquinària agrícola amb seu a Torí (Itàlia).



L'acord respon al compromís mediambiental d'ambdues companyies per explorar fonts d'energia renovables que permetin reduir les emissions de CO2 i, a la vegada, per avançar cap a un agricultura de futur que passi per la sostenibilitat i l'autogeneració d'energia, segons ha explicat el director de producció de Torres, Xavier Sort.