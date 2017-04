Detall de l'actuació forestal a Tolzó. Foto: Depana.

L’actuació de tala per aprofitament de fusta per part del DARPA (Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca) ha suposat la tallada arreu d’unes 2,5 ha de pinassa (Pinus nigra) i pi roig (Pinus sylvestris) al bosc de Tolzó (Escós), al municipi de Soriguera. Per facilitar aquesta tala s’ha construït al mateix paratge una pista forestal nova de 5 m d’amplada. Els processos erosius derivats són evidents, segons Depana, que ha denunciat els fets de moment per via administrativa, atès que l’actuació contravé diferents normatives:- La pista nova no ha estat subjecta a avaluació d’impacte ambiental tal i com preveu la legislació actual (Llei 2013).- Gran part de la pista nova s’ha traçat dins del PEIN (Pla d'espais d'interès natural) “Costoia” i de l’espai de XN2000 (Xarxa natura 2000) “Aigüestortes”.- Es tracta d’una foresta sense Pla d’Ordenació Forestal, d’obligat compliment als espais de XN2000 de la Regió biogeogràfica Alpina (aprovat per Acord de Govern).- L’Ajuntament no té coneixement del projecte (obligada llicència d’obres).A més a més, s’ha abandonat tot el brancatge al costat de la pista (i per tant a menys de 20 m), atès que el municipi de Soriguera (junt amb Baix Pallars) és d'elevat risc d’incendi forestal, cosa que infrigiex el Decret que regula aquesta matèria.En resum, segons Depana, es tracta d’una actuació que vulnera absolutament la legislació ambiental per part de la pròpia administració. El que la propietat del sòl sigui de la Generalitat, no l’eximeix de les diferents obligacions de caràcter legal. Així mateix no és propi d’una administració aquesta mena d’aprofitament tan allunyat de la conservació d’un bosc públic. Feia molts anys que no vèiem tales d’aquesta naturalesa. És un retorn a la vella manera de fer de l’Icona dels anys 60 i 70 del segle passat.No es pot descartar que, en funció de nova informació que arribi, es pugui formular una denúncia penal per destrucció d’un espai natural protegit (art. 330’CP). Val a dir que fa uns pocs dies, els ajuntaments Sort, Rialp, Baix Pallars i Soriguera van trametre una carta de queixa al mateix DARPA per aquests fets