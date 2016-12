El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) presenta aquests dies el projecte educatiu Ecosegell.cat , un recurs educatiu digital per a alumnes de 10 a 14 anys per treballar a les escoles els principis de la producció agrària ecològica i l’etiquetatge dels aliments biològics i/o orgànics.El projecte pedagògic s’ha realitzat en col·laboració amb l’Associació Vida Sana i l’empresa Ecotrui. Ecosegell.cat és la primera iniciativa d’aquest tipus a tot l’Estat espanyol.El material digital consta de tres jocs: un qüestionari sobre la producció ecològica, un taller per fer una etiqueta de producte bio i una activitat per cuinar. Es pot veure un avanç en un vídeo demostratiu.El web on s’allotjarà a www.ecosegell.cat i estarà disponible a partir del 24 de maig, dia en què es realitzarà la presentació oficial, en el marc de les activitats de la Setmana Bio catalana.