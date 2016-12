ACN Palafrugell .- Palafrugell (Baix Empordà) ha acollit aquest dissabte l’Assemblea General Ordinària del Consorci Forestal de Catalunya (CFC), que amb 1.500 socis és l'associació majoritària de propietaris silvicultors actius de Catalunya. Durant l’acte, els propietaris han denunciat la retallada del 40% de les ajudes cofinançades per part de la Generalitat i la Unió Europea, dedicades a la gestió i millora dels boscos. El president del CFC, Rosendo Castelló, reclama al Govern que reconsideri la seva postura ja que la dotació que rebran aquest any, entorn els 1,73 milions d’euros, és la mateixa xifra que té previst destinar la Diputació de Barcelona només per a la creació de franges de protecció a les urbanitzacions.“No ho podem creure, no ho entenem, això és la gota que fa vessar el got”, ha explicat Castelló. El president ha assegurat que hi ha part dels propietaris forestals que els estan demanant encadenats, tanques i cartells perquè han decidit barrar el pas i tancar els seu terrenys en veure que ni el Govern ni la societat inverteixen en gestió forestal tot i que tothom en fa ús i "gaudeix" dels boscos.Segons denuncien des del CFC, Catalunya és una de les cinc comunitats autònomes que menys inverteixen per hectàrea forestal. Actualment, un 80% dels boscos catalans formen part de finques privades, és a dir, que són propietats privades tot i que estiguin obertes al públic i s’hi pugui accedir sense problemes.Aquest dissabte, el Consorci Forestal de Catalunya ha realitzat l’assemblea general ordinària de l'ens. En el decurs de l’acte, s’ha portat a terme la lectura de la Declaració de Palafrugell, un text que es fa a cada assemblea general i que recull les principals preocupacions i reivindicacions del sector. Aquest cop, els propietaris forestals han estat clars. Existeix un gran malestar davant la retallada del 40% de les ajudes de la Generalitat destinades al cofinançament dels treballs de gestió i millora forestal. Una disminució que els propietaris de finques boscoses no entenen, ho veuen com un “greuge comparatiu” i un pas endarrere en la millora de la sostenibilitat i manteniment dels boscos catalans, unes zones boscoses que suposen la meitat de tot el territori de Catalunya.En aquest sentit, el president de CFC ha assenyalat que els boscos són la “principal infraestructura verda del país” de la qual tothom en fa ús – no estan tancats com en altres indrets de l’estat espanyol o Europa- són font de gaudi per a tota la població i ajuden a regular el cicle de l’aigua. Per això, assenyalen que cal garantir la viabilitat econòmica de les explotacions, un element que només passa pel suport de l’administració al cofinançament d’uns treballs que no generen cap retorn econòmic. “No entenem com el Govern ha fet aquesta retallada, no és gents justificable perquè es mantenen altres partides com les de prevenció o creació de franges de protecció”, ha assegurat Castelló.En aquest sentit, el president ha assenyalat que es pot arribar a donar la “paradoxa” que hi haurà franges i infraestructures fetes que no serviran de res si es va incrementant el combustible en cas d’un possible foc als boscos. “La contribució anual de cada català a la gestió dels boscos és de 20 cèntims, ningú paga res per utilitzar unes zones boscoses que nosaltres paguem i hem de cobrir de la nostra butxaca, sense fons”, ha lamentat Castelló. El president lamenta així que s’augmenti la inversió per lluitar contra els incendis enlloc de, tal i com recomanen tots els experts, posar recursos per combatre l’origen real del problema: l’abandonament de la gestió i dels terrenys.En aquest sentit, el president remarca que anteriorment rebien entre uns 5 o 6 milions dels 30 que demanaven pel que fa a la gestió dels boscos. Són unes ajudes cofinançades des de la Generalitat i la Unió Europea. “Ara però si el Govern ha disminuït la partida, Europa també ho farà perquè segueix el que ha marcat l'administració catalana”, ha assenyalat el president. Per això, assenyalen que la baixada de la Generalitat suposa deixar la inversió en els boscos de propietat privada a tot Catalunya a uns 1,73 milions d’euros (MEUR), poc més que la despesa que destina la Diputació de Barcelona per crear franges de prevenció d’incendis a les urbanitzacions d’aquest territori (1,6 MEUR).Per això, des del Consorci Forestal de Catalunya afirmen que el Govern “ha abandonat els boscos” i que no es preocupa pel seu futur ja que no hi ha cap projecte de planificació ni previsió de cara als pròxims anys. A tall d’exemple, Castelló ha explicat les dificultats que tenen els professionals del sector a la zona de l’Alt Empordà – sobretot en el cas de les alzines sureres cremades pel gran foc d'ara fa uns anys- o la gran ventada que va assolar els boscos del Vallès. “Si cada persona aportés només un euro a la gestió dels boscos podríem millorar la situació”, ha assegurat el president.Per tot això, demanen al Govern que reconsideri la seva postura i l’assignació econòmica prevista pels ajuts a boscos privats de cara als propers quatre anys que es recullen en el PDR 2014-2020. D’entrada no tenen previst fer mobilitzacions mes enllà de campanyes als mitjans de comunicació i trobades amb el Departament d’Agricultura i Territori i Sostenibilitat.No obstant això, Castelló ha explicat que han notat un increment de silvicultors que els demanen encadenats, tanques i cartells per barrar el pas i prohibir l’accés de ciutadans als seus terrenys. “Aquesta retallada en les ajudes ha estat la gota que ha fet vessar el got, és una corrent rebel que està sorgint com a reacció al que està succeint. Tenen el seu dret a fer-ho com a propietaris forestals”, ha conclòs Castelló