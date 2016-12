El consumidor cada cop té una preocupació creixent per saber l’origen dels aliments que compra al llarg de la seva vida. El producte de proximitat i de qualitat és una necessitat creixent, el que provoca la recerca de nous hàbits de vida i compra. D’aquesta necessitat comencen a sorgir iniciatives locals, comunitats socials que engloben el consum com una filosofia de viure i relacionar-se amb l’entorn.Aquesta és la raó de ser de « ¡La colmena que dice sí! », una nova plataforma en línia, nascuda a França el 2010 (a través d' Equanum ) que facilita i centralitza la creació de comunitats –anomenades colmenas (ruscs)- que connecta consumidors amb productors de proximitat.El projecte es presenta aquesta setmana a BioCultura amb la conferència «Vols donar suport als productors locals? Crea la teva pròpia comunitat de consum», i on s’explica com un comprador pot revolucionar la forma de consum i apostar per comprar directament als productors sense necessitats d’intermediaris. Així, poden crear comunitats locals pròpies i posar en comú productors locals amb el barri al qual pertany.El funcionament el determina la mateixa comunitat, primer de manera online amb la compra de productes via web, i després a la vida real on consumidors van al rusc més proper a recollir la comanda i interactuar amb els productors. En aquest moment es creen mercats efímers de relació social i consum a llocs singulars de barri. Es tracta, doncs, d'una plataforma de venda directa sense intermediaris.