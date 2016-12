Foto de família dels premiats a la Nit de les Revistes. Foto: Nit de les Revistes

ha estat guardonat amb el premi a millor publicació digital per la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals , que aquest dimecres ha celebrat la Nit de les Revistes i la Premsa en Català a l'Espai Endesa de Barcelona. Karma Peiró, directora del diari, i Jordi Font, director de negoci han recollit el premi de les mans de Lluís Gendrau, president de l'APPEC.En la trobada anual del sector també han estat guardonats en la categoria de publicacions : La fura, premi a la millor publicació de premsa gratuïta; El Vallenc, premi a la millor publicació de premsa comarcal; i El Temps; Premi a la millor publicació revista. D'altra banda, Se7 ha estat distingit amb el premi a la Millor Nova Publicació.La Federació també atorga un premi especial a una persona i/o institució que s’ha destacat per la defensa del sector. Enguany ha estat per Joana Biarnés, la primera fotoperiodista catalana i del conjunt de l'estat espanyol. El vicepresident Oriol Junqueras ha estat l'encarregat d'entregar-li el guardó.La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals agrupa l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) i l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) i congrega a 500 capçaleres “que dibuixen, consoliden i certifiquen l’existència de l’Espai Català de Comunicació arreu dels Països Catalans”, ha explicat el vicepresident de la Federació i president de l’APPEC, Lluís Gendrau.A l’inici de l’acte, Gendrau també ha anunciat l’obertura de l’ iQuiosc.cat , un gran quiosc digital amb totes les publicacions en català, a totes les escoles dels Països Catalans, tal i com ja s’ha fet amb les Biblioteques del país i ha reconegut la tasca de l’educació “la primera baula necessària i imprescindible per entendre, conèixer i fer-nos nostres les revistes i la premsa en català”.Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell ha remarcat la necessitat de tenir ciutadans informats que siguin capaços de prendre part de la vida política i, en aquest sentit, ha destacat el paper cabdal que juga la premsa comarcal, de proximitat i les revistes del nostre país. Forcadell també ha demanat als assistents que defensin “les llibertats tan individuals com co·llectives” i que “no tanquin les pàgines de les publicacions a les injustícies socials”.Oriol Junqueras, vicepresident del Govern, ha recordat que el sistema educatiu del país ha de garantir el ple coneixement de la llengua catalana, castellana i anglesa dels alumnes per garantir la igualtat d’oportunitats. El vicepresident del govern ha tancat la seva intervenció destacant l’audàcia i corat- ge que tenen els editors de premsa i revistes en català i que també “ens ajudaran a fer-nos lliures”.