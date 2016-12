El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio Foto: ACN

El secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, ha garantit aquest divendres que el Govern preservarà el model comercial català i que a Catalunya no hi haurà fracking. Ho ha dit en declaracions als mitjans després que el Tribunal Constitucional hagi tombat les lleis catalanes contra la fractura hidràulica i les grans superfícies fora de les ciutats Aregio ha assegurat que el Govern "seguirà prenent totes aquelles mesures per la via que sigui perquè el que es perseguia amb aquestes normatives es mantingui en peu". També ha aprofitat per criticar que les decisions de l'alt tribunal "responguin més a un principi de jerarquia entre l'Estat i les comunitats autònomes que a un estricte repartiment de competències". Així mateix, ha carregat contra el govern espanyol per la seva "vocació purament uniformista".Aregio ha lamentat que el govern espanyol busqui "uniformar la vida" dels ciutadans en tots els àmbits, en concret posant traves a la capacitat de la Generalitat de dictar normatives mediambientals i atacant el model comercial, un model que ha reivindicat com a bo, "no perquè sigui català, sinó perquè té un ampli consens social tant de les administracions, com del sector i dels propis consumidors". "Que se l'ataqui d'aquesta manera ens sembla que no té cap sentit", ha apuntat.