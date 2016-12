Cinc organitzacions històriques de l'ecologisme català han emès, amb motiu del 30è aniversari de l'accident nuclear de Txernòbil, un comunicat en què recorden que mantenir la tecnologia nuclear és fenar la transició cap al 100% renovable. Una de les organitzacions signants, l'associació Una Sola Terra, també demana el tancament de les centrals nuclears en territori català per ser incompatible amb la independència energètica del futur Estat català i lamenten «que el debat nuclear no estigui present al si de l'ANC i dels partits sobiranistes».Una Sola Terra considera que existeix ja un debat soterrat sobre el model energètic del futur Estat català que no arriba a l´opinió pública. «Hi ha un independentisme antinuclear que opta per un model 100x100 renovables; un ampli sector vinculat a l´ANC que està situat en la desinformació i un tercer sector a l´òrbita de Convergència que considera l´energia nuclear indispensable, no analitza els seus perills i greus dependències i es sotmet al lobby integrat per Endesa, Iberdrola i Gas Natural-Fenosa que volen allargar la vida dels reactors d´Ascó i Vandellòs a 60 anys».Una Sola Terra reivindica un Estat català desnuclearitzat i un model energètic 100X100 renovables que faciliti l´accés democràtic a les energies del sol i a l´autoconsum.Avui fa 30 anys de l’accident nuclear ocorregut a Txernòbil. Són ja 3 decennis durant els quals la nucleocràcia (la indústria nuclear, els seus tècnics i els seus propagandistes) ha demostrat que és incapaç de fer front a accidents com el de Txernòbil, doncs la radioactivitat continua sortint del nucli destrossat tot i el sarcòfag que, a corre cuita, els soviètics van construir per confinar-la.No solament la nucleocràcia és incapaç de fer-hi front, sinó que, al llarg de tots aquests anys han mogut cel i terra per amagar les criminals conseqüències ecològiques i socials. L’estada a Barcelona de la doctora Valiantsina Smòlnikova (metgessa pediatra bielorussa), per participar a la XXX Conferència Catalana per un Futur No Nuclear i Energèticament Sostenible, el passat 1 d’abril a Barcelona, va permetre als assistents conèixer de primera mà la crua realitat.Avui, encara hi ha, a casa nostra, qui, des d’alguns mitjans de comunicació, es converteix en propagandista de la nuclear. A tots els mercenaris al servei de la nucleocràcia, només els recomanem que llegeixin la portada de la revista Forbes, publicada més d’un any abans de l’accident de Txernòbil (11 febrer 1985), on en lletres ben grans deia ‘Bogeries nuclears’ i no dubtava en qualificar a la industria nuclear com ‘el major desastre empresarial en la història dels negocis’.La tecnologia nuclear continua, avui, essent incapaç de superar la prova del mercat, però no solament això, sinó que també és incapaç de fer cap aportació davant la crisi climàtica en la que humanitat està ficada a conseqüència de la crema de combustibles fòssils. No solament la nuclear no contribuirà a frenar ‘escalfament de l’atmosfera sinó que, de fet, reduirà i retardarà la protecció del clima, com, amb tot rigor, ha mostrat reiteradament Amory Lovins: ‘la nuclear és tan cara i tan lenta que estalviarà de 2 a 20 vegades menys carboni per dòlar, i de 20 a 40 vegades menys carboni per any, que si s’inverteix en l’ús eficient de l’electricitat i en micro-energia (renovables distribuïdes i cogeneració de calor i electricitat)’.La transició energètica cap al 100% renovable és el camí pet fer front al repte climàtic, doncs les tecnologies per captar i transformar les fonts d’energia renovable estan a punt, són econòmiques i possibiliten la democratització dels sistemes energètics.Mantenir la tecnologia nuclear és frenar la transició cap al 100% renovable, doncs es cara, és perillosa i impossibilita la democratització de l’energia, ja que requereix tota mena de controls policial-militars.Barcelona, 26 d’abril de 2016: 30 anys després de TxernòbilAquest comunicat ha estat subscrit per les següents organitzacions:Associació Alternativa VerdaAssociació Dia de la Terra - CatalunyaAssociació Grup de Científics i Tècnics per un Futur NO NuclearAssociació Una Sola TerraEls Verds – Alternativa Verda