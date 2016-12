El Departament de Salut ja investiga el possible brot de gastroenteritis transmès pel consum d'aigua envasada per l'empresa Eden Spring Espanya . El nombre de persones afectades per aquest brot és de prop de 330, però tot apunta que s'incrementarà en les properes hores a mesura que es vagin recollint les notificacions de casos reportats pels serveis sanitaris. Diversos usuaris de Twitter han alertat avui d'una "intoxicació massiva" per beure aigua de la subministradora de fonts a empreses Eden.Davant d'aquesta situació , la companyia ha emès un comunicat on declara que, de moment, ha dut a terme "una retirada preventiva" de sis lots d'ampolles d'aigua a les comarques de Barcelona i Tarragona provinents de la deu de Font d'Arinsal, a Andorra.Segons explica una treballadora afectada a, els símptomes són forts vòmits, diarrea i febre. "Des de les quatre de la matinada he estat al bany i no m'aguanto dempeus, m'he caigut al terra i tot", declara tot afegint: "Com jo estan, com a mínim, unes 40 persones de la meva feina".