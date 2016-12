Aquest cap de setmana del 16 i 17 d’abril torna, al Parc de la Ciutadella i al passeig LLuís Companys de Barcelona, la 21a Fira per la Terra. Organitzada per l’associació Dia de la Terra Catalunya, la fira ecològica que promou la producció local realitzada amb respecte cap a les persones i el nostre planeta, un punt de trobada per a persones i col·lectius que volem viure sense fer malbé.

Entre totes les activitats que s’hi duran a terme, destaquem:

El Mercat de Pagès, organitzat conjuntament amb Slow Food Barcelona i Ecomercats de l’Empordà. Potenciem el mercat d’agricultura local, de proximitat (km0) i ecològica, amb la participació de més de 100 pagesos, petits productors i artesans de l’alimentació del país que oferiran directament els seus productes als visitants, sense intermediaris. Porteu el cistell!

El Mercat dels artesans (situat al Passeig Lluís Companys), amb demostració d’antics oficis i la mostra d’associacions i Ong’s (situada al Parc de la Ciutadella). La Fira per la Terra reunirà més de 200 artesans i més de 100 associacions solidàries, d’energies renovables, ecologia, de consum solidari, animalistes, d’educació ambiental…

Acte central de la Fira (diumenge, 12 matí), dedicat a recordar les víctimes de Txernòbil i Fukushima, un homenatge (30 anys i 5 anys després, respectivament) pels accidents nuclears. Organitza Fira per la Terra, Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear (GCTPFNN) i Som Energia.

Tallers i conferències de salut, solidaritat, comerç just, energies renovables, creixement personal, educació ambiental i teràpies no convencionals…, així com tallers infantils i concerts del món. Destaquem la presentació del projecte Generation kWh de Som Energia, el taller de construcció d’una cuina solar, taller de solucions sostenibles pel teu terrat, xerrada sobre Homeschooling, xerrada de decreixement “Viure bé amb menys“, taller sobre el bon caminar, titelles sobre la memòria de l’aigua, xerrada sobre com ajudar als animals, taller de veu, demostració de tai-txi…



Cartell de la 21a Fira de la Terra. Foto: Dia de la Terra Catalunya.











El Dia de la Terra

L’associació Dia de la Terra té com a objectiu principal celebrar cada 22 d’abril l’Earthday a Catalunya (Dia de la Terra a nivell mundial), i mantenir viu l’esperit d’aquesta jornada durant tot l’any.

La Fira per la Terra és l’únic acte a Catalunya (i a l’Estat espanyol) inclòs en la xarxa d’activitats mundial de l’Earth Day International. La xarxa Earth Day (amb seu a Washington) coordina les celebracions a nivell mundial.

La Fira disposarà d’un sistema de generació d’electricitat neta o verda, que no afegeix carboni fòssil a l’atmosfera.

Podeu consultar el programa de tota la Fira en aquest vincle.