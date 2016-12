Xavier Dalfó amb Isabel Clara Simó Foto: ACN

Ens ha deixat en Xavier Dalfó, fundador i editor revista Canigó. Una forta abraçada a la Isabel-Clara Simó i resta família i amics. DEP — Santi Vila (@SantiVila) 10 d’abril de 2016

Avui ens ha deixat Xavier Dalfò,de #Figueres El meu sentit condol a Isabel-clara Simó i família #revistacanigó — Marta Felip (@MartaFelip) 10 d’abril de 2016

Aquest diumenge va morir Xavier Dalfó i Hors , periodista, editor i impulsor de Canigó , una de les publicacions referents del catalanisme. Nascut a Figueres l'any 1933, amb només 21 anys va fundar Canigó, revista que va dirigir fins el 1971 i que va esdevenir referent del catalanisme tot i la pressió imposada pel règim de Franco. Paco Candel, Josep Pla, Carles Fages de Climent o Salvador Dalí van ser alguns dels il·lustres noms que van col·laborar a la revista, que va deixar de publicar-se l'any 1983.Casat amb l'escriptora Isabel-Clara Simó, que va ser directora de la revista, Dalfó va entregar bona part del fons d'arxiu de la revista a la Universitat d'Alacant. L'any 2014, Dalfó va rebre una placa d'homenatge de la seva ciutat de naixement, Figueres, per la seva important tasca cultural.Canigó també va ser pionera en la difusió de la informació ambiental i del naixent ecologisme als països catalans. Alternativa Verda i el col·lectiu de periodistes que va editar la revista Userda —de què EcoDiari.cat és continuadora—, consideren que el periodista Xavier Dalfó, junt amb la seva companya, l'escriptora Isabel-Clara Simó, va ser pioner a obrir el setmanari a l' ecologisme sobiranista , al moviment antinuclear català i a les seves iniciatives cíviques, polítiques i culturals. «El Moviment Ecologista Català va poder expressar-se lliurament en el setmanari quan tenia dificultats a fer-ho en els grans mitjans de comunicació. En el moment del seu traspàs, que ens entristeix a tots, ho volem constatar«, ha declarat el periodista ecologista Santiago Vilanova.Xavier Dalfó va començar des de ben jove a treballar a "Can Dalfó", el negoci de venda de roba que tenia la família, tasca que compaginava amb col·laboracions a diferents publicacions. Amb només 21 anys, l'any 1954, va fundar la revista Canigó, revista que número rere número va anar desafiant el règim franquista amb el seu caràcter catalanista i que sempre feia constar al subtítol de la capçalera Revista Literària, Cultura i Deportiva. Va passar de ser una publicació mensual a setmanal i va traslladar-se a Barcelona coincidint amb el seu vintè aniversari. A partir d'aquí, Dalfó va ser editor de Canigó i la seva esposa, l'escriptora alcoiana Isabel-Clara Simó, va assumir-ne la direcció.L'importantíssim llegat deixat per la revista, en forma de documents, escrits, fotografies i il·lustracions es troba actualment a la Universitat d'Alacant. En declaracions a l'ACN, l'escriptor, vice-rector de Cultura i responsable de Política Lingüística del centre universitari, Carles Cortés, ha remarcat la generositat de Dalfó de fer entrega de l'arxiu. "No volia que es quedés a casa", ha assenyalat Cortés, assegurant que la donació ha significat per a la Universitat d'Alacant que aquesta hagi esdevingut un "punt de trobada" per als estudiosos que volen aprofundir els seus coneixements del moviment cultural catalanista i antifranquista dels anys 50, 60 i 70.Un cop s'ha sabut la defunció del fundador de la revista Canigó, les mostres de condol s'han anat multiplicant a les xarxes socials. Un dels primers ha estat el conseller de Cultura i exalcalde de Figueres, Santi Vila, qui ha enviat una "forta abraçada" a la vídua del periodista, Isabel-Clara Simó i a la resta de familiars i amics del difunt.L'exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat durant el tripartit, Joan Manuel Tresserras, també ha volgut acomiadar-se de Dalfó assenyalant que es tractava d'una persona que destacava per la seva "generositat, pel treball discret i la bonhomia absoluta". Un "exemple de militància efectiva", ha afegit.Per la seva part, l'actual alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha expressat el seu "sentit condol" a la vídua de Dalfó i a tota la seva família des del seu compte personal a Twitter. La Biblioteca de Figueres i l'Ajuntament de Figueres també s'hi ha sumat i han recordat la trajectòria d'aquest periodista que va ser homenatjat des del consistori de la capital de l'Alt Empordà ara fa dos anys per la seva tasca i lideratge al capdavant de la revista Canigó.