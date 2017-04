Alzines sureres de la finca de Mas Bassets, on s'ubica la subseu de l'ICSuro. Foto: Anna Camps / ACN

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) inaugura aquest proper divendres 8 d'abril a Palafrugell (Baix Empordà) la 33a edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, amb una sessió dedicada al projecte europeu Life+Suber sobre l'adaptació de les suredes al canvi climàtic. Tindrà lloc a partir de les 9h a la sala d’actes de l'Institut Català del Suro i és coordinada per Roser Mundet, enginyera de Forests del CFC; Mario Beltrán, enginyer de Forests i tècnic de l'Àrea de Gestió Forestal Sostenible del CTFC, i per Josep Maria Tusell, enginyer de Forests i responsable tècnic del CFC. Durant la sessió es visitaran tractaments silvícoles implementats en dos rodals de sureda per tal de millorar-ne la seva vitalitat i producció, així com les seves capacitats d'adaptació al canvi climàtic.En el marc d'aquesta primera jornada es farà l’acte inaugural del certamen, que comptarà, entre d'altres, amb la participació de la Directora General de Forests de la Generalitat, Montserrat Barniol; el president del Consorci Forestal, Rosendo Castelló; l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández; així com amb representants del Centre de la Propietat Forestal i de l'Institut Català del Suro.Aquesta serà la primera de les vuit jornades que es realitzaran al llarg de vuit divendres fins al 27 de maig. Les sessions estan basades en l’intercanvi d’experiències innovadores amb un format completament pràctic de visites a camp i tenen l'objectiu de posar l’abast de tothom les millors pràctiques per a l’aprofitament sostenible del bosc. Entre alguns dels temes escollits enguany cal destacar les experiències en boscos de pinassa i suredes per facilitar la seva adaptació al canvi climàtic, les inversions dels propietaris de boscos en plantacions de fusta de qualitat i en la prevenció de danys de fauna, i la posada en comú de la gestió de finques de l’Anoia per a la prevenció d’incendis.El programa complet és el següent:«Life+Suber: Gestió integral de les suredes per a l'adaptació al canvi climàtic». Palafrugell (Baix Empordà).«Treballs d'eliminació d'espècies exòtiques: el cas de l'eucaliptus i de l'ailant a les Gavarres». Cassà de la Selva (Gironès).«Infraestructures de prevenció d'incendis e el marc de la planificació conjunta: implementació i manteniment amb pastures». La Pobla de Claramunt (Anoia).«La Muntanya d'Alinyà: un exemple de planificació forestal que integra gestió i conservació». Alinyà (Alt Urgell).«Del manual al rodal: Adaptació als models ORGEST d'un bosc de pinassa amb boix sota diferents objectius de gestió. Control del boix i tractament de restes amb foc». Llobera (Solsonès).«Les reforestacions amb avet Douglas i la seva gestió com alternativa a les masses de castanyer». Sant Hilari Sacalm (la Selva).«Gestió multifuncional de les avetoses a la Val d'Aran». Bossòst (Val d'Aran).«Noves tècniques per minimitzar el manteniment de plantacions forestals durant els primers anys». Solsona (Solsonès).Vegeu el programa complet, també, en aquest vincle Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera es vénen celebrant per iniciativa del Consorci Forestal de Catalunya (CFC) des del 1984, havent contribuït de forma decisiva a augmentar els coneixements forestals pràctics de nombrosos silvicultors i professionals. El Centre de la Propietat Forestal, des de la seva creació, ha donat suport a l’organització i difusió de les Jornades. Igualment, altres centres i entitats relacionades amb el sector forestal (CTFC, CREAF, UdL, Col·legis professionals, Escoles de Capacitació Forestal, Associacions,...) col·laboren en diferent mesura a la realització d’aquestes Jornades.La consolidació de les jornades com una activitat de formació queda palesa amb la incorporació d’aquestes al Programa Anual de Transferència Tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. El seu objectiu és donar una formació pràctica, el més àmplia possible, sobre la gestió dels boscos i la silvicultura de les diferents espècies forestals, i presentar in situ experiències relatives a la planificació de la gestió, tractaments silvícoles, gestió i aprofitaments d’espècies forestals, introducció d’espècies i plantacions, alternatives de gestió, mercats i productes, etc.Any rere any, a les Jornades s’aposta per una major especificitat en cada sessió, posant èmfasi en els aspectes tècnics i econòmics de la gestió i la silvicultura de les espècies forestals tractades.