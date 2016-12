Qualitat dels serveis biodiversitat (per unitat de superfície de bosc del municipi). Foto: CREAF.

El CREAF i l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, han presentat avui al Museu Colet de Barcelona els resultats del projecte ForESmap: un conjunt de mapes que valoren la quantitat i la qualitat dels serveis ambientals o ecosistèmics que ens aporten els boscos a escala municipal. Els mapes elaborats revelen que els boscos humits i frescos del nord de Catalunya són els que ens proveeixen de més serveis ambientals en termes absoluts. Tot i això, els boscos típicament mediterranis del sud són punts calents de biodiversitat d’un gran valor. Els resultats del projecte demostren que els boscos més extensos són els que tenen major capacitat d’oferir serveis i de més qualitat al llarg del temps.Tots els boscos aporten serveis ambientals a les persones: proveeixen materials, aliments o recursos energètics, regulen el cicle de l’aigua, l’erosió del sòl o el cicle del carboni, acullen tot tipus d’ éssers vius i ens ofereixen espais per fer esport, lleure o aprendre. Durant el projecte el CREAF ha classificat aquests serveis i n’ha escollit 10 de referència. Després, ha proposat un o més indicadors per quantificar cada servei. Els indicadors s’han escollit expressament per al projecte i serviran a partir d’ara per mesurar com canvia la capacitat dels boscos de proveir-nos d’aquests serveis al llarg del temps. Així mateix, s’espera que esdevinguin una eina per a la presa de decisions, per exemple a l’hora de fer els plans municipals d'adaptació al canvi climàtic . De fet, el projecte de Llei de Canvi Climàtic, aprovat pel Govern i ara en tràmit parlamentari, vol incentivar les activitats que mantenen i milloren els serveis ecosistèmics posant en marxa polítiques de pagament pels serveis ambientals. Per tant, els nous indicadors ajudaran, per exemple, a mesurar quines activitats mantenen o milloren els serveis ambientals dels boscos d’un municipi en particular.El projecte ForESmap ha fet palès que els municipis amb més superfície de bosc tendeixen a oferir més serveis i de més qualitat. "L'Oficina, en tant que unitat tècnica de l'administració de la Generalitat, té la responsabilitat de posar a disposició de la societat les eines necessàries que ajudin a avaluar la vulnerabilitat del país als impactes del canvi climàtic. Si tenim en compte que més d'un 60% de la superfície del país és forestal, era del tot necessari caracteritzar els serveis que ens ofereixen els nostres boscos".El projecte ForESmap ha confirmat que els municipis més arbrats i productius del nord de Catalunya, al Pre-Pirineu, la Garrotxa o Osona, per exemple, són els que ens ofereixen més serveis de provisió de recursos i de regulació dels cicles de l’aigua o de nutrients, entre d’altres. En canvi, els valors més baixos es donen en municipis del sud i terres baixes de l’interior, on hi ha boscos poc productius i amb una baixa rendibilitat econòmica. De fet, la pluja és la variable que marca la distribució espacial dels serveis forestals a Catalunya: on plou més hi ha valors més alts dels serveis. La temperatura també té un efecte significatiu pels serveis de producció, regulació i biodiversitat: on fa més calor hi ha valors més baixos d’aquests serveis. Aquestes associacions són rellevants en un context de canvi climàtic on tant els règims pluviomètrics, com les temperatures, aniran canviant els propers anys, tal i com ja estem observant ara.Gràcies a ForESmap s’ha pogut comprovar que els boscos típicament mediterranis del sud contenen una gran biodiversitat d’espècies d’arbres i arbustos, gens envejable a la dels boscos del Pre-Pirineu. "Tot i aportar-nos menys serveis de regulació o proveir-nos de menys recursos, els boscos típicament mediterranis de zones més baixes i càlides ens recorden que l’àrea mediterrània és un punt calent de biodiversitat molt valuós que cal preservar”, comenta Mireia Banqué des del CREAF.Per últim, els autors de l’informe posen de relleu que l'oferta de serveis culturals dels boscos catalans no coincideix amb la demanda. Això es deu a què aquests serveis estan molt influïts per la facilitat d’accés al bosc, la proximitat del bosc als nuclis de població o la tradició de turisme de lleure que tenen alguns municipis.ForESmap ha estat possible gràcies a la col·laboració de nombroses entitats com el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’Institut Català d’Ornitologia, Wikiloc, el Centre de la Propietat Forestal i la Generalitat de Catalunya.