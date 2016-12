El riu Gurn a Sant Privat (Vall d'en Bas). Foto: Xavier Borràs

La remunicipalització ha arribat a casa nostra més forta que mai, des del 2010 ja són 11 municipis que han recuperat la gestió pública a Catalunya. Dos casos en el que portem d'any, i properament els seguirà Collbató, Martorelles, Torrefarrera, Bellpuig i Ripollet. També, plataformes ciutadanes advoquen per una gestió pública de l'aigua amb apoderament ciutadà a municipis on les concessions finalitzen en els propers anys com ara Terrassa, Girona, Torelló i Sant Cugat. Així participem d'una tendència mundial, que registra ja més de 235 remunicipalitzacions arreu del món, amb importants ciutats com París, Berlín, Buenos Aires, Jakarta o La Paz.A casa nostra es produeix una situació anòmala, el 84% de la població està afectada per la privatització de l'aigua, mitjançant una empresa mixta o una societat totalment privada. Mentre que aquesta xifra és inversament proporcional a la situació a nivell mundial, on la gestió pública de l'aigua amb un 90% de mitjana és àmpliament majoritària.Per revertir aquesta situació que vivim a casa nostra, avui llancem una Guia pràctica per caminar cap a una gestió no mercantil i democràtica de l’aigua, perquè la remunicipalització de l’aigua és ja un fet a casa nostra, però volem molt més. Volem introduir la democràcia profunda i l’interès general a la gestió de l’aigua. I com que cada vegada en som més, es fa imprescindible compartir els aprenentatges que anem fent. Per això, amb tota la humilitat, però també amb tot el convenciment pel que fem, apuntem aquí unes idees per a que tothom, des de la seva posició, pugui treballar en aquesta direcció. Tots els elements descrits a la guia serveixen per quan la gestió a les localitats està privatitzada; i una bona part també per quan es fa des del sector públic.Per tal de dotar de recursos els ajuntaments que volen fer front a aquesta situació, demanem a l'Agència Catalana de l'Aigua que posi en marxa l’oficina tècnica de suport a la remunicipalització (PARMA), la qual es va aprovar el mes de juny però encara no s’ha posat en funcionament.En un ple del Parlament de Catalunya del mes de juny del 2015 es va aprovar, a proposta d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds (ICV), amb el ple suport de la CUP i el suport parcial d'altres forces polítiques, la creació de Pla d’Acompanyament i Recursos per a la Municipalització de l’Aigua (PARMA). Aquesta oficina tècnica de suport a la municipalització, que formarà part de l’ACA, encara no s’ha posat en funcionament tot i que fa deu mesos que es va aprovar al Parlament. Des de la plataforma d’entitats ecologistes, sindicals i veïnals Aigua és Vida es reclama activar de manera urgent el PARMA per tal de donar suport jurídic, a tots els processos de remunicipalització engegats arreu de Catalunya així com a aquelles poblacions on s’està estudiant la viabilitat de recuperar la gestió pública.Des d'Aigua és Vida recolzem tots aquests processos de remunicipalització oberts per forces polítiques de diversos colors i la sentència del TSJC que anul·la la creació de l'empresa mixta que gestiona l'aigua a l'AMB. I fem una crida a totes les forces polítiques, als governs municipals de l'AMB i de tot el territori, a què se sumin en aquest procés imparable que és una gestió pública, democràtica i transparent de l'aigua. Perquè cal posar per davant els interessos de la ciutadania als de les grans multinacionals, per tal d'aconseguir la millor qualitat al millor preu.Finalment, tal i com fixa la Directiva Marc de l'aigua, una bona gestió no pot anar deslligada de la participació ciutadana, per tant, sol·licitem que el govern de l'AMB aprovi la creació d'un Observatori Metropolità Ciutadà de l'Aigua a fi d'aprofundir amb la democràcia.