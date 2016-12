La proposta també afectaria la circulació de taxis buits. Foto: Adrià Costa.

Un grup de treball científico-tècnic consultat per l'Ajuntament de Barcelona ha plantejat prohibir la circulació de vehicles segons la matrícula els dies que es superin els nivells de contaminació permesos, alternant els números parells i senars. És una de les propostes que s'han presentat aquest dijous al consistori abans d'explicar-se a la Taula contra la Contaminació de l'Aire. Les propostes, que ara haurà d'estudiar el govern d'Ada Colau, inclouen altres mesures com prohibir la càrrega i descàrrega de 7 a 11 del matí, regular la presència de taxis buits en zones sensibles, reconvertir carrils de circulació en carrils bici o dosificar l'accés a la ciutat amb semàfors. A més, els experts demanen la promoció del transport públic i preveuen la possibilitat de bonificacions en els preus dels bitllets."Un 30% de reducció d'emissions és el que necessitem", ha sentenciat Xavier Querol, investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i membre del grup de treball que ha elaborat l'informe de propostes. A més, Querol ha apuntat que "entre el 50% i el 60% que circulen per Barcelona no paguen l'impost de matriculació a la ciutat, són cotxes que venen o se'n van". Per aquest motiu ha demanat una actuació conjunta a l'àrea metropolitana.Seguint les recomanacions dels experts, l'Ajuntament de Barcelona prendria mesures en tres fases. D'entrada, en superar els 140 micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen començaria un seguiment cada hora. El següent escaló es situa en els 160 mg/m3, quan s'activa un preavís que ja implicaria algunes mesures com la promoció del transport públic, la regulació d'entrada de vehicles amb semàfors a la ciutat o l'inici d'una campanya de sensibilització. Per últim, l'episodi d'alta contaminació es produiria a partir dels 200 mg/m3. De mitjana, aquestes situacions podrien declarar-se 45, 20 i 3 dies a l'any respectivament.D'altra banda, en el cas de partícules contaminats en suspensió (PM10) s'estableix un llindar en 50 mg/m3 amb actuacions com l'increment del reg amb aigua freàtica pels carrers, en places i parcs o restringir l'activitat de les obres que provoquin pols. Els 80 mg/m3 marquen el començament d'un episodi de contaminació, amb el que es podria aplicar una reducció de velocitat en vies principals de la ciutat a 30 km/h.La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Mobilitat i Urbanisme, Janet Sanz, ha assegurat que el govern municipal vol garantir "el dret a la salut dels ciutadans de Barcelona" amb la "lluita contra la contaminació", que ha qualificat de "prioritat inajornable". "Ho hem volgut fer de la mà de qui més en sap", ha afegit. Al grup de treball hi han participat experts del CSIC, el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l'Agència de Salut Pública de Barcelona i Ecologia Urbana.Sanz ha assegurat que es vol establir un protocol concret a finals d'any, però ha remarcat que les propostes presentades pels experts han de ser avaluades pel consistori buscant el consens amb altres ajuntaments, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.Xavier Querol ha alertat de l'afectació que pot tenir la contaminació generada a Barcelona en territoris més enllà de la ciutat i ha posat com a exemple la plana de Vic, que registra "els nivells d'ozó més elevats de tot l'estat espanyol". "La marinada transporta tota la contaminació pel Besós, entra per Montcada, puja a la falda nord-est del Montseny, el Congost i arriba a la plana de Vic", ha explicat Querol. "Aquest any a Catalunya hem tingut 111 superacions del nivell d'ozó, i d'elles 86 són de la plana de Vic, el Prepirineu, Berga i tota aquesta zona", ha indicat. En concret, ha situat els punts de concentració de contaminació més importants a Vic, Manlleu i Tona.