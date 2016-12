En els homes, els efectes adversos per consum regular de cànnabis són la reducció del nombre d’espermatozous i la baixa motilitat de l’esperma.

El consum regular de cànnabis –almenys 4 vegades a la setmana i durant més de 6 mesos– afecta negativament la fertilitat masculina i la femenina. Així ho han assenyalat els experts reunits en el marc de la X Jornada de la Coordinadora de Centres d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS) de Catalunya, organitzada per Benito Menni CASM, juntament amb la Coordinadora de CAS de Catalunya, i que ha tingut lloc avui a la sala d’actes del centre de Germanes Hospitalàries.Josep Solé, psiquiatre i coordinador del CAS de Sant Boi de Llobregat i de la Unitat de Patologia Dual de Benito Menni CASM, alerta del desconeixement entre la població dels riscos que té el consum de cànnabis. “Hi ha poca consciència, sobretot entre els adolescents, dels perjudicis que pot ocasionar aquesta droga, com és el cas dels problemes de fertilitat”, explica. “A banda, moltes persones encara creuen que el cànnabis augmenta el desig sexual, quan molts estudis assenyalen el contrari”, afegeix.La psiquiatra Anna Romaguera explica que, en els homes, els efectes adversos per consum regular de cànnabis són la reducció del nombre d’espermatozous i la baixa motilitat de l’esperma. “Els estudis publicats demostren que el cànnabis interromp les funcions de l'esperma, a través de l’activació dels receptors de cannabinoides que hi ha en el propi esperma, i això disminueix el moviment dels espermatozous i dificulta la seva entrada dins l’òvul”, afirma. Així mateix, la reducció de la producció d’esperma s’explicaria, segons la psiquiatra, per una disminució dels nivells d’una hormona que regula la producció de testosterona i que, a la vegada, és bàsica per a la producció d'esperma.En el cas de les dones, Anna Romaguera indica que el consum habitual d’aquesta substància pot complicar la implantació de l’embrió a l’úter i afectar negativament el desenvolupament de la placenta. També s’ha constatat que el cànnabis té efectes perjudicials per al creixement fetal, que es poden estendre a la infància. “El consum de cànnabis en dones embarassades s'associa amb un baix pes del nadó en néixer, per la qual cosa presenta un major risc de patir problemes neurològics i retard en el desenvolupament, i amb majors nivells d'hiperactivitat i impulsivitat durant la infància”, destaca la psiquiatra.L’especialista explica que els mecanismes pels quals l'exposició prenatal al cànnabis afecta negativament el desenvolupament fetal són variats, ja que existeixen receptors de cannabinoides tant en l’úter, com en l’ovari i en el teixit de la placenta. Encara que l’efecte del cànnabis en l’evolució del fetus pot ser més directe. “Estudis en humans evidencien que nadons exposats als cannabinoides a l’úter presenten una alteració en l'anatomia del cervell, ja que aquesta droga travessa fàcilment la barrera placentària”, assenyala.A més, Anna Romaguera indica que s’ha observat que les dones que fumen regularment poden tenir cicles menstruals més curts, possiblement a causa dels efectes del cànnabis en els nivells de l’hormona que afavoreix l'ovulació.A banda dels efectes adversos sobre la fertilitat que provoca el cànnabis, la jornada d’avui, amb el títol de “Cànnabis: actualització i debat”, ha tractat altres temàtiques, com els avenços en la recerca dels cannabinoids, la relació entre cànnabis i psicosi o la perspectiva des dels clubs cannàbics. L’acte ha congregat professionals de multitud de CAS de tot Catalunya amb l’objectiu de planificar serveis que puguin afrontar els problemes sanitaris i socials que genera el consum d’aquesta substància.