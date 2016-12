El pantà de Sau, aquest dijous. Foto: Josep M. Costa

El campanar del pantà de Sau, aquest dijous. Foto: Josep M. Costa

L' episodi de precipitacions de finals de febrer , tot i que més moderat del què es preveia inicialment, va contribuir a equilibrar el balanç de les reserves d’aigua en alguns dels embassaments de les conques internes. És el cas Darnius-Boadella i Siurana-Riudecanyes que, per primera vegada en setmanes, va veure incrementar les reserves.Pel que fa al sistema Ter-Llobregat les pluges van contribuir a alentir un xic el ritme progressiu de descens registrat des de finals del 2015. Els dies posteriors, però, el nivell de l’aigua de l’embassament de Sau ha continuat baixant i s’ha situat en unes xifres que feia molt temps que no es donaven. Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) , aquest divendres, 11 de març, Sau està a un 46,77% de la seva capacitat, 35 punts per sota de la mateixa data de l’any passat (81,83%). Pel que fa a la quantitat global d’aigua, avui hi ha embassada la meitat de la que hi havia l’any passat: 77,29 hectòmetres cúbics, per 153,23 el març de 2015. La dada contrasta amb la mitjana dels últims deu anys: 104,42 hectòmetres cúbics.Des de l’ACA es considera que els nivells es podran recuperar lleugerament quan es desgeli la neu que ha caigut en els darrers dies a les muntanyes i els rius incrementin el seu cabal. Un cabal que, a hores d’ara, es força esquifit, tal com es pot comprovar en les fotografies de Domènec Llop de la resclosa del riu Ter de Malars i Roda de Ter.

Cabals dels embassaments catalans

El pantà de Sau, aquest dijous Foto: Josep M. Costa

El riu Ter, entre la resclosa de Malars i Roda de Ter, aquest divendres al matí. Foto: Domènec Llop