Un cartell de la plataforma Foto: GDT

Presentació de la plataforma, aquest dimecres. Foto: GDT

Una nova plataforma preocupada per l’aigua ha nascut a Torelló. Es tracta de “Volem l'aigua neta, clara i nostra”, que es va presentar en públic aquest dimecres, 9 de març.L’objectiu de la recent creada entitat és vetllar per la qualitat de l’aigua que arriba als consumidors: En aquest sentit, la plataforma vol l’aigua: “Neta, és a dir, lliure de contaminants; clara, amb la voluntat d’informar, aclarir i difondre informació rellevant sobre temes d’aigua; i nostra, amb una aposta clara per la remunicipalització del servei".La plataforma va néixer amb gent propera al Grup de Defensa del Ter (GDT) arran del cas per contaminació dels aqüífers de Torelló, del qual se n’acaba de publicar la sentència . De seguida, però, altres entitats, sindicats i partits, a més del GDT, s'hi van adherir: Procés Constituent d'Osona, Perquè no ens fotin el tren, Centre Excursionista de Torelló, CCOO Osona, ERC Torelló, ICV Torelló i CUP Torelló-Som Poble.La plataforma ja ha començat a treballar per portar el debat a la ciutadania i el proper 18 de març a les 8 del vespre a la sala Cooperativa de Torelló es realitzarà la xerrada “Rius i fonts. Tenim l'aigua neta?”. A finals d'abril tindrà lloc una taula rodona sobre la gestió pública de l'aigua amb experts en la temàtica.