El periodista, escriptor i consultor ambiental Santiago Vilanova Tané (Olot, 1947) ha guanyat les eleccions a la ponència de la secció «Ecologia i Recursos Naturals» celebrades aquest dilluns 7 de març a l' Ateneu Barcelonès . Vilanova ha superat Jordi Sala Casarramona, ex director general de Planificació i Educació Ambient del govern de Jordi Pujol i director general de Desenvolupament Rural del govern d´Artur Mas, per 32 vots a 3.Vilanova dirigirà en els propers tres anys aquesta secció que ell va crear a principis de 2015 i que s´uneix a les ja tradicionals de llengua i literatura, música, història, economia, filosofia, arts visuals, cinema, ciències i tecnologia i estudis polítics, jurídics i socials que integren la Comissió de Cultura presidida per la vicepresidenta Patrícia Gabancho.Els propers actes de la secció tindran lloc aquesta mateixa setmana. Demà, dimecres, a les 10:00 h a la Sala Verdaguer hi haurà una conferència de l'historiador Santiago Riera Tuèbols sobre « Rachel Carson, pionera de l'ecologisme » i el pròxim divendres, a les 19:00 h., a la Sala Bohigas un debat sobre el Pla Hidrològic de l'Ebre , amb la presència de Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal Segarra-Garrigues, Carles Ibáñez, cap del programa d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA i Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma de Defensa de l'Ebre.El programa, presentat per Santiago Vilanova, consisteix a defensar una cultura ecològica i catalanista i portar a terme una acció transversal que impulsi el debat en les altres seccions i en la gestió cultural global de l'entitat.