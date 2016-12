Un moment de la presentació aquest matí a la Sala Pere Coromines de l'Institut d'Estudis Catalans.

Pla d'Acció per a la conservació del patrimoni natural a Catalunya

.

Perquè el patrimoni natural és font de béns i serveis ambientals imprescindibles per a la qualitat de vida dels ciutadans, com ara la provisió d’aliments i d'aigua, la protecció front els desastres naturals o l'aportació d’indrets per al lleure i l’espiritualitat. Perquè el patrimoni natural ben conservat és un element clau per a la dinamització de les economies locals, que posa en valor un territori atractiu i el fa més competitiu des del punt de vista econòmic i social. Perquè la conservació de la natura és una responsabilitat ètica de la nostra societat. Hem heretat el patrimoni natural dels nostres avantpassats i l’hem de llegar a les generacions futures. Perquè existeix una legislació nacional i internacional que ens compromet a conservar el patrimoni natural i hem de ser un model en el seu compliment i en la nostra contribució a la conservació del planeta. Perquè la conservació del patrimoni natural és clau en la lluita contra el canvi climàtic, tant per a la seva mitigació com per a la nostra adaptació front els greus impactes que comporta. Perquè els territoris amb un patrimoni natural ben conservat són destinacions turístiques de qualitat, molt competitives, que atreuen milions de visitants atrets per la bellesa i singularitat dels seus paisatges. Perquè el contacte amb una natura ben conservada és essencial per a la salut i el benestar de les persones, ja que precisem mantenir una estreta relació amb el medi natural per a gaudir d’un bon estat físic i mental. Perquè la conservació d’espais naturals poc alterats contribueix a transmetre valors socials rellevants, afavorint el creixement personal i la cohesió social a través de l’educació en valors i de la nostra identificació personal i col·lectiva amb aquests espais. Perquè el patrimoni natural és una font de recerca, desenvolupament i innovació, ja que constitueix la base imprescindible per a nombrosos avenços en camps com la medicina, la tecnologia o l’enginyeria. Perquè el patrimoni natural és un element clau de la identitat nacional d’un país, i la seva conservació està íntimament vinculada als nostres valors com a societat democràtica, solidaria, culta i universal.

Coincidint amb el Dia Mundial de la Vida Silvestre, el nou col·lectiu de professionals de la conservació de la natura CONSERVACIÓ.CAT, ha presentat el seuCONSERVACIÓ.CAT sorgeix com a resposta al gran retrocés que han patit les polítiques públiques de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat a Catalunya en els darrers anys, des de la convicció de que cal reclamar una política forta de conservació de la natura en el nostre país. Estem convençuts que el patrimoni natural és indissociable de la identitat d’un país i que la seva conservació és un benefici per a tothom, una carta de presentació cap a l’exterior i una font d’oportunitats per a la ciutadania. Per això sentim la necessitat d’expressar la nostra visió, com a sector professional, sobre com afrontar els nombrosos i seriosos desafiaments actuals en matèria de conservació de la natura.CONSERVACIÓ.CAT no és un centre de recerca, ni una entitat ecologista o de divulgació de la natura; volem esdevenir el col·lectiu de referència en matèria de biodiversitat i patrimoni natural per a les institucions del país i els mitjans de comunicació.Per encarar els reptes cada vegada més difícils, dinàmics i complexos de la nostra societat, calen també unes polítiques de conservació de la natura avançades i racionals, basades en el coneixement i el rigor tècnic i científic. CONSERVACIÓ.CAT vol contribuir, com a col·lectiu professional, a que la conservació i la gestió del patrimoni natural tinguin el tractament de política d’Estat i s’implementin com a tal en les accions del proper Govern de la Generalitat.Per tot això, han elaborat una diagnosi de l'estat de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya i un seguit de propostes estratègiques per fer front als reptes que té actualment el país en aquesta matèria. La diagnosi s’ha presentat a totes les forces polítiques durant el mes de juliol amb vistes a les properes eleccions del mes de setembre. Podeu descarregar aquest document en aquest enllaç de la nostra web, i contactar amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic: conservacio.cat@gmail.com