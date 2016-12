El catedràtic d’Ecologia Narcís Prat ha estat guardonat amb la III Distinció de la Universitat de Barcelona a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Aquest reconeixement, impulsat pel Consell Social i el Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu fomentar la difusió de l’activitat científica i el coneixement al conjunt de la societat. El guardó es lliurarà el dimecres 2 de març a les 18h.30 al Paranimf de la Universitat en un acte amb el rector, Dídac Ramírez, i el president del Consell Social, Salvador Alemany, i en el qual també intervindrà Àngel Simón, president executiu del Grup Agbar.Narcís Prat és director del Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) i membre fundador de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua. Ha presidit l’Associació Espanyola de Limnologia i ha estat assessor de l’Agència Catalana de l’Aigua. També ha liderat 76 projectes de recerca sobre contaminació i gestió de l’aigua i ha publicat 63 articles científics en revistes nacionals i internacionals. Ha publicat més de cent treballs de difusió de la seva recerca, tant en l’àmbit de servei (generació de dades per prendre decisions) com articles de divulgació per a un públic més general.La tasca del professor Prat se centra en la defensa dels rius i la millora de la gestió de l’aigua, i les accions perquè la ciutadania conegui els rius i com se’n pot valorar la qualitat mitjançant l’estudi dels invertebrats que hi viuen.Actualment, coordina el projecte europeu LIFE TRivers, que té com a meta aportar eines per diagnosticar correctament l’estat ecològic dels rius temporals i millorar-ne la gestió d’acord amb els objectius de la Directiva marc de l’aigua (DMA) de la Unió Europea. En aquesta línia, Prat encapçala el projecte de ciència ciutadana Riu.net, una aplicació que permet a les persones interessades avaluar de manera intuïtiva i senzilla l’estat ecològic d’un riu i transmetre aquesta informació als investigadors.Entre les seves activitats recents, també figura la de coautor del llibre publicat el 2015 Ramon Margalef, ecólogo de la biosfera (Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona), juntament amb Joandomènec Ros i Francesc Peters. L’obra, editada amb el patrocini de la Fundació Agbar, és la biografia científica d’aquest catedràtic de la Universitat de Barcelona, l’ecòleg espanyol de més renom internacional, en ocasió del desè aniversari de la seva mort.L’acta del jurat destaca les tasques de divulgació de la ciència del professor Prat, fonamentalment en l’àmbit de l’ecologia, i la seva participació en diversos òrgans d’assessorament públic sobre la qüestió. A l’hora de concedir-li el premi s’ha valorat, «especialment, la intensa activitat de divulgació i participació en els mitjans de comunicació, per aportar el coneixement i criteri científic en el debat públic sobre qüestions amb un alt impacte social, com la gestió de l’aigua i la preservació mediambiental en el seu conjunt».