Roda de premsa del Grup de Defensa del Ter, aquest dilluns als jutjats de Barcelona. Foto: GDT

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any i dos mesos de presó dos exdirectius de dues empreses de Torelló per un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, com a responsables, durant els anys 1999 i 2000, de la contaminació dels aqüífers de Torelló . Els condemnats són Liber Antoni Sanjurjo i Ramon Toneu, que eren respectivament en aquell moment el director gerent de Covit i el director tècnic i de producció de Vem de Tapes Metálicas. Cap d’ells té antecedents penals, per tant, no haurà d’ingressar a la garjola. Se'ls acusa d'haver vessat directament els residus clorats de les seves empreses, sense cap tipus de filtre, als aqüífers, pous i riu Ges, la qual cosa va generar una tran alarma social. La sentència, en canvi, absolt el tercer acusat, Carlos Pérez, que era el gerent adjunt de Covit.La sentència, a la qual ha tingut accés EcoDiari.cat i que consta de 78 pàgines, també especifica que els condemnats hauran de pagar una multa a raó d’un total de 15 mesos i 10 euros diaris (per tant, uns 4.500 euros), i indemnitzar amb 82.712 euros l'Ajuntament de Torelló i amb 1.100.000 euros l'Agència Catalana de l'Aigua en concepte de responsabilitat civil. Aquestes despeses seran abonades per les companyies asseguradores. Per últim, el jutge també ha imposat als acusats vuit mesos d'inhabilitació especial per a l'exercici d'activitats industrials.La sentència, que es pot recórrer, compleix en part les expectatives de l’acusació, formada per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Ajuntament de Torelló, la Fiscalia de Medi Ambient i el Grup de Defensa del Ter. La Fiscalia de Medi Ambient demanava tres anys de presó, tres d'inhabilitació i 1,3 milions d'euros en indemnitzacions i multes per als tres acusats.El desembre de l'any 2000, el Departament de Salut va detectar la presència d'un dissolvent industrial, el percloretilè, a les aixetes de les cases de Torelló. A principis de l'any 2001, l'increment dels nivells de percloretilè als pous municipals, situats a la zona de les piscines de Torelló, van obligar a clausurar-los. Aquests pous subministraven prop del 60% del consum d'aigua del municipi. El risc per a la salut pública causat va ser enorme.Després de diverses investigacions, es va assenyalar Covit i Vem de Tapas Metálicas com a presumptes culpables de l'abocament continuat i la gestió il·legal del residu de percloretilè, com a mínim des de l'any 1991.El procés judicial ha trigat 15 anys ha resoldre's, degut a problemes legals i a la lentitud de la pròpia justícia. Durant aquest període, els costos econòmics assumits per l'Ajuntament de Torelló i l'Agència Catalana de l'Aigua han estat considerables, tant pel què fa a l'intent d'aplicació de tècniques de descontaminació, com per la necessitat d'assegurar noves fonts d'aprovisionament d'aigua potable.La contaminació d'una àmplia zona del subsòl propera als pous esmentats i a l'aqüífer del riu Ges es manté encara avui, 15 anys després de ser descoberts els fets.