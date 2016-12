Aquest dijous 3 de març als Aribau Multicines de Barcelona (c/ Aribau, 8-10) a les 20:00h s'estrena El Documental del Mes de març Vindran temps millors, de la reputada directora danesa Phie Ambo que ha recorregut alguns dels millors festivals del món. Ens presenta una manera diferent d’experimentar la vida al camp, l’agricultura i l’alimentació en un film tan hipnotitzant com evocador.Niels Stockholm és un granger de 79 anys que es dedica a l’agricultura biodinàmica. Treballa la terra amb la seva dona Rita al nord de Copenhaguen. La seva filosofia vital es basa en la idea que l’home i la terra estan connectats amb l’univers i, per això, cultiva els seus aliments en estricta sincronia amb el calendari lunar, per aconseguir la màxima harmonia amb el cosmos. En Niels serveix els seus productes als millors restaurants del món, però la continuïtat de les seves pràctiques es veu seriosament amenaçada per unes incomprensives normatives governamentals i per la manca de relleu generacional. Seran capaços en Niels i la Rita de guanyar la batalla al temps i de fer perdurar la seva manera d’entendre la naturalesa?Els aliments de la granja d’en Niels són frescos i d’una qualitat excepcional –formatges, hortalisses, carn de porc i de vaca, entre d’altres productes ecològics–, es poden consumir en els millors restaurants del món, un dels quals és el NOMA de Copenhaguen, l’etern rival del Celler de Can Roca en el prestigiós rànquing de la revista britànica Restaurant. Naixen d’un ambient on es respira una gran calma, on els éssers vius experimenten una comunió espiritual amb l’univers.En Niels i la Rita han dotat de filosofia la producció agrària i l’alimentació, i això ho han valorat els millors xefs del país i l’estranger. La màgia que desprèn la seva granja ha hipnotitzat cuiners i clients a causa d’uns productes que se serveixen del camp a la taula. Segons en Niels “l’agricultura biodinàmica no és una cosa del passat sinó del futur”.La qualitat dels productes passa per davant de tot, però els diversos obstacles amb que habitualment es troben posen per primera vegada en seriós perill d’extinció el seu sistema de producció. La seva granja s’ha hagut d’adaptar a les normatives i regulacions d’unes autoritats que són indiferents als seus principis biodinàmics. Fins ara han pogut sobreviure, però ara una multa de milers de corones amenaça directament la sostenibilitat financera del negoci.A aquesta lluita contra el temps, se n’hi afegeix una altra de més profunda: en Niels sent que la seva vida s’acosta al final i no té cap successor que pugui seguir el seu somni.A pesar de les dificultats l’optimisme d’en Niels no desapareix mai del tot gràcies a una ferma confiança amb la seva tasca. “Cada dificultat gran i profunda, porta incorporada la seva pròpia solució: ens força a canviar la nostra forma de pensar per tal de trobar-la”.Aquest és el retrat, més que d’en Niels i la seva dona, d’un espai natural on el temps passa d’una forma diferent. On cada petit ésser viu té el seu sentit i ocupa un lloc important. On es respira un perfum que ha generat l’atracció dels millors cuiners del món. La granja d’en Niels és un petit gra de sorra en direcció a un món més sostenible, que qüestiona la forma capitalista de producció alimentària. És possible caminar cap a un món més sostenible canviant la nostra forma de produir aliments?Vegeu les sales d'arreu on es projectarà en aquest vincle