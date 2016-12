Realitat virtual al pavelló català Foto: José Manuel Gutiérrez

El partit ecologista Els Verds-Alternativa Verda denuncia en un comunicat a l'opinió pública la manipulació política i informativa dels objectius del Mobile World Congress (MWC) que s'està celebrant a Barcelona.«Estem davant d'un Congrés que representa el màxim nivell del capitalisme i de la globalització», hi afirmen. Per als ecologistes, moltes de les grans multinacionals que hi participen practiquen un «feudalisme» del segle XXI en la major part dels països en vies de desenvolupament, un nepotisme en el països industrialitzats i tenen activitats contràries a la conservació dels recursos naturals. Algunes fins i tot treballen en connivència amb agències d'intel·ligència com la NSA i la CIA que han desestabilitzat molts grups socials i polítics contraris a la globalització econòmica.Resulta sorprenent, afegixen, «que organitzacions "revolucionàries" i alternatives com Barcelona en Comú, Podem o la CUP no manifestin cap oposició ni criteri crític amb aquest Congrés. Es més, veiem com, paradoxalment, l'alcaldessa Ada Colau, representant dels moviments socials i dels "indignats", accepta un sopar al Liceu ofert pel conseller delegat de GSMA (institució organitzadora del certamen), John Hoffmann, quan ella mateixa s'ha negat a posar-hi el peu per assistir durant aquesta temporada a representacions líriques d'alt nivell musical.»També, consideren desmesurada la informació donada pels mitjans d'informació públics, especialment els Telenotícies de TV3, «convertits en una plataforma publicitària de les empreses vinculades al Congrés».Per a EV-AV, estem «davant d'un ball polític de disfresses que permet durant uns dies convertir Barcelona en la capital del neocolonialisme tecnològic en un moment de greu crisi social, política i institucional».