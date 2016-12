En relació a la denúncia d’Unió de Pagesos envers la promoció especial que Casaametller va fer per compartir amb els seus clients del Club la sobreproducció d'alguns dels productes, El Grup Ametller Origen ha emès un comunicat en què, a més d'insistir que el 85% de la verdura que es comercialitza als punts de venda de Casaametller es produeix a les finques del Maresme i treballa de manera directa més de 1.500ha repartides per tot l’eix mediterrani de l’Estat Espanyol.



En el comunicat, i pel que fa a la venda a pèrdues de fruita i verdura denunciada per Unió de Pagesos, Casaametller manifesta que a causa «de la superproducció de les darreres setmanes, provocada per les altes temperatures, Casaametller ha preferit compartir amb els seus clients uns excedents que d'una altra manera s’haurien hagut de deixar al camp o malvendre als mercats centrals, obtenint uns preus de liquidació molt inferiors als que han donat als seus clients, concretament als socis del club».



Recordem que Casa Ametller va anunciar a la premsa, els dies 18 i 19 de febrer, la venda d’una cistella de fruites i verdures a un euro per als socis del Club Casa Ametller. La cistella contenia, segons la descripció de Casa Ametller, un quilo de taronges (0,25 euros); un manat de bledes (0,25 euros), un enciam maravilla (0,25 euros) i una escarola (0,25 euros), quan els preus freqüents de venda al públic d’aquests productes a la demarcació de Barcelona durant la setmana del 8 al 14 de febrer van ser d'1,57 euros el quilo les taronges tipus naval, 1,98 euros el manat de bledes; 1,59 euros l’escarola, i 1,02 euros l’enciam, segons les dades del Ministeri d’Economia.

en la política empresarial no es contempla en cap cas llençar productes alimentaris. «Ben al

contrari —afirmen—, l’empresa prefereix no guanyar res a canvi que es beneficin els seus clients, com ha estat el cas de la

darrera promoció».

Segons Casaametller,

El Club de socis de Casaametller, creat el 2014, el componen, segons l'empresa, 190.000 persones de tot Catalunya.

Podeu llegir el comunicat sencer en aquest vincle.