No ho trobo just, perquè ells poden posar o regalar els productes als seus socis al preu que creguin convenient,abans de ser en minvats,ja que el producte és propi.

Casaametller no te res propi ....ells nomes lloguen terrenys i ja esta tot es pur marketing.

Trobo molt bé que el client pugui aprofitar-se d'una promoció pero no a costa d'explotar tant al treballador com al productor.

0 0

Anònim, 02/03/2016 a les 19:38

Ametller, paga a 90 dies. Compra palets de fruita i verdura a mercabarna.

Un dels seus proveedors es l'empresa de distribucio diego martinez.

Barregen els productes. Foteran un pet com el sa2pe. Hi ha molts distribuidors que no els volen servir.