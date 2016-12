L'energia elèctrica neta amb queè es carreguin els cotxes estarà certifica per Som Energia.

Aquest dissabte, després de mesos de fer públic el projecte, està convocada l'Assemblea constituent d' Ecotxe , una cooperativa de consum sense ànim de lucre que vol desenvolupar el model de cotxe compartit i exclusivament elèctrics.Ecotxe és el resultat del premi concedit per l'Eticentre, la UIB i el Rotary Club al millor projecte d'innovació social en juny del 2014. Des d'aleshores, s'ha anat desenvolupant el model per arribar al moment de la fundació l'empresa.Ja són 80 persones les que s'han implicat en el projecte, entre elles vàries entitats que esperen emprar els serveis de cotxe elèctric compartit, una opció innovadora i sostenible per a moure's per Mallorca només pagant pel temps d'ús del vehicle.Una vegada es constitueixi la cooperativa, Ecotxe espera poder oferir el servei de cotxe elèctric compartit als seus socis al llarg del 2016 i seguir les passes d'altres ciutats europees que han apostat per aquest model de mobilitat.El projecte Ecotxe va obtenir el primer premi Ethicum 2014 de projectes èticament responsables i d’innovació social en la categoria d’emprenedoria. Els premis Ethicum són una iniciativa de l’Eticentre, el Rotary Club i del Departament d’Empresa de la UIB.Saps que els cotxes romanen més del 90% del temps aparcats? O que el cotxe compartit et pot sortir molt més barat que ser-ne propietari?El cotxe compartit funciona a través de reserves prèvies, emprant el vehicle a les hores reservades i pagant només per l’ús que se n’hagi fet. I res pus!El cotxe compartit té molts d'avantatges. Per exemple:— Totes les despeses ja estan incloses en les tarifes (energia, manteniment tècnic, aparcament, assegurança, etc) i com a usuaris/es no ens haurem de preocupar de res més.— Pots emprar una varietat de vehicles moderns, elèctrics i que estan estacionats a diversos punts de Mallorca.— Et permet ser flexible, combinar-ho amb altres modes de transport i no haver de carregar amb la "motxilla" del teu cotxe.Amb l’objectiu de poder accedir a un vehicle però sense haver-ne de ser propietari, pagar només pel seu ús, ser sobirà en les decisions que afecten la nostra mobilitat i que es pugui fer de forma sostenible, iniciam a Mallorca allò que ja existeix a altres ciutats d’Europa i al món: el cotxe compartit.