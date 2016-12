Laura Duarte, amb Pepo

Gracias por compartir @Barbijaputa. Ha sido un episodio muy duro para @lau_duart y su familia. — PACMA (@PartidoPACMA) 18 febrer, 2016

Pepo, el gos de la portaveu del Partit Animalista Contra el Maltracte Animal (PACMA) , Laura Duarte, ha mort enverinat. Així n'ha informat una usuària de Twitter i ha confirmat el compte de la formació política agraint-li la difusió: Gràcies per compartir. Ha estat un episodi molt dur per a Laura Duarte i la seva família".Segons va informar el portal Schnauzi , tot i que els veterinaris van intentar salvar-li la vida, finalment va morir a la clínica on l'estaven tractant.