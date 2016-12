L'escorxador d'Olot té previst invertir 10 milions d'euros en una nova ampliació de les instal·lacions. Es tracta de la segona fase del projecte, després de la gran reforma inaugurada el 2013.Un dels punts polèmics de la reforma és la creació de nous molls de càrrega dels camions que porten el bestiar, que entrarien pel carrer de França, molt més a prop de les cases del barri del Morrot. L'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGx), després de parla amb els veïns, ha presentat diverses al·legacions al projecte on demana entre altres que es tanquin hermèticament aquests molls de càrrega per evitar pudors i sorolls.Una altra de les discrepàncies té a veure amb les aigües brutes que aboqui l'escorxador. L'ANEGx vol que es reciclin degudament a l'antiga depuradora de les Feixes d'Olot. L'entitat també vol que s'aïllin les cobertes amb panells solars.Entre les al·legacions proposen la creació d'una comissió de seguiment amb els veïns del Morrot, per vigilar que s'apliquin totes les mesures acordades i evitar conflictes. L'Agrupació ha parlat amb tots els grups a l'oposició a l'Ajuntament d'Olot per explicar-los les al·legacions.