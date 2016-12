El 8 de gener passat el consell de ministres del govern en funcions de Mariano Rajoy aprovava el nou Pla hidrològic de l’Ebre, un projecte que ha mobilitzat una vegada més la societat ebrenca. Per què? Aquest nou pla, que s’aprova “sense modificacions substancials” respecte a l’anterior, segons denuncia la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), estima una previsió d'aigua per abastir 465.000 hectàrees més de regadiu en el període 2016-2021, que s'afegiran a les 950.000 existents i la construcció de 56 nous embassaments, a més d’un cabal ecològic “del tot insuficient” per al tram final del riu. Un conjunt de circumstàncies, en definitiva, que situen, de nou, en escac la supervivència del Delta de l’Ebre i de tot l’ecosistema econòmic i social que l’envolta. L’última gran manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de l’Ebre va ser el 30 de març del 2014, entre les localitats de Sant Jaume d’Enveja i Deltebre , al cor del Delta. Es protestava en aquella ocasió contra l’anterior pla de conca –ara revisat- del govern espanyol. Aquella manifestació marcava l’inici a un nou cicle de mobilitzacions, 10 anys després de la derogació per part del govern de Zapatero, del Pla Hidrològic Nacional. Ara l’agressió al riu no arriba en forma dels grans transvasaments que prometia Aznar cap al Llevant, Múrcia i Andalusia (i Barcelona), però sí en forma de transvasaments encoberts amb la previsible venda de concessions a través de bancs d’aigua.Amposta rebrà avui milers de persones en defensa de l’Ebre, del país, en defensa pròpia. A hores d'ara, molts ja han emprès el viatge. Als carrers, 1,7 km de recorregut que omplirà la marea blava, encapçalada per la pancarta que portaran membres de la PDE, amb el lema "L'Ebre sense cabals és la mort del Delta". Li seguirà una segona pancarta directa a Europa: "Salvem el riu Ebre i el Delta", en anglès, i posteriorment la representació política, darrera de la frase "Per Catalunya, Salvem lo Delta". Hi serà la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, consellers, eurodiputats, diputats, senadors, alcaldes i càrrecs institucionals. I milers de ciutadans sense càrrec públic però amb ànsia de defensar la dignitat. La catedràtica de Comunicació Amparo Moreno serà l'encarregada de llegir el manifest.A les 12 sortirà la marxa del Parc dels Xiribecs i, recorrent el carrer Sebastià Joan Arbó i les avingudes de la Ràpita i Alcalde Palau, arribarà al Pont Penjant, on la catedràtica d’Història de la Comunicació Amparo Moreno llegirà el manifest. Les actuacions de Joan Rovira, Riu en So i Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries tancaran una manifestació, de nou, reivindicativa i festiva.A més, l ’Assemblea Nacional Catalana ha mobilitzat més d’una cinquantena d’autobusos de tot el territori que faran arribar aquest matí unes 3.000 persones a Amposta La lluita social contra el pla de conca anirà acompanyat de la lluita jurídica. Com ja va fer en l’anterior Pla de conca 2009-2015, la PDE ha anunciat que també recorrerà aquest al Tribunal Suprem i també el denunciarà a la Comissió Europea en forma de queixes. Mentrestant, el Govern de la Generalitat també ha anunciat que presentarà un recurs contenciós-administratiu.