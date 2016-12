Un dels trams del riu Ter, al nord d'Osona. Foto: Museu del Ter

El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter ha dut a terme l’avaluació de l’estat ecològic dels rius i rieres d’Osona . En resum, el conjunt del rius i rieres de la comarca el 2015 encara mantenen una bona qualitat biològica.S’han estudiat un total de 22 trams fluvials dels termes municipals de Vic, Manlleu, les Masies de Voltregà, Torelló, Taradell, Sant Quirze de Besora, Sant Pere de Torelló, Roda de Ter, Vilanova de Sau, Tavertet, Rupit i Santa Eulàlia de Riuprimer. Tots es van mostrejar com a mínim a la primavera.Aquest estudi comporta mesurar el cabal i determinar la qualitat de l’hàbitat fluvial i el bosc de ribera, la qualitat fisicoquímica i la qualitat biològica de l’aigua fent servir els macroinvertebrats aquàtics (escarabats, cargolins d’aigua, sabaters, cuques de capsa, entre d’altres animalons) com a indicadors de qualitat.L’any 2015 la qualitat biològica és bona o molt bona a la majoria de punts estudiats dels principals afluents del riu Ter i el seu curs principal. Això no obstant, els trams baixos i mitjans dels rius Gurri, Meder i Rimentol mostren una qualitat biològica mediocre o dolenta. En aquests tres rius, que circulen en bona part per la plana agrícola, la qualitat fisicoquímica es manté baixa i els nivells de contaminants i especialment els nutrients (nitrogen i fòsfor) continuen augmentant respecte de l’any 2014, quan ja se n’apuntava un cert augment El riu Ter aigua avall de Manlleu a l’estiu també obté una qualitat mediocre a causa d’uns hàbitats poc heterogenis i aigües amb signes de contaminació i eutrofització evidents, possiblement conseqüència de problemes procedents de la xarxa de clavegueram i col·lectors (que es veuen agreujats en períodes de sequera).Tot i amb això, com ja es venia exposant els darrers anys, no hi ha hagut cap punt on la qualitat biològica sigui molt dolenta, de manera que el conjunt de rius d’Osona encara es mantenen, en general i des de fa uns anys, en una qualitat biològica bona.Pel que fa a la qualitat del bosc de ribera es manté estable (no millora ni empitjora) a bona part dels punts. Destaquen dos trams al rius Meder i Gurri, on l’Ajuntament de Vic hi fa actuacions de restauració de la vegetació de ribera, que han millorat de manera substancial la seva qualitat els darrers anys. “És important de mantenir i augmentar aquestes actuacions que ajuden a millorar el bosc de ribera però també poden actuar com a filtre de contaminants procedents dels camps de conreu i així millorar-ne la qualitat de l’aigua”, expliquen des de el centre.El seguiment de 2015 s’ha dut a terme amb el suport dels Ajuntaments de Vic i Manlleu i amb la col·laboració del laboratori de Depuradores d’Osona, SL a l’EDAR de Vic.

Consulteu la memòria sencera de 2015