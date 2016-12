Investiguen la contaminació del Torrent del Riot, a Sant Joan les Fonts. Foto: Lourdes Casademont / ACN

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) investiga un possible vessament al torrent del Riot a Sant Joan les Fonts. Aquest torrent, que només duu aigua de pluja, està a tocar del polígon industrial de Begudà i va a parar al riu Turonell. L'aigua que baixa ara pel torrent és de color fosc, tal i com ha denunciat un veí de la zona. Agents Rurals, tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i un inspector de l'ACA s'han desplaçat fins al lloc per agafar mostres de l'aigua i determinar de què es tracta.Mentrestant, dos camions cisterna extreuen l'aigua del torrent des d'una gorga on acaba desembocant per després continuar fins al riu Turonell. Un cop aconseguit baixar el nivell de la gorga, s'ha evitat que l'aigua anés a parar a aquest riu. Els Agents Rurals han aixecat acta. No és la primera vegada. Pels volts de Reis també en van aixecar una altra a la zona per causes similars. L'aigua era de color fosc i no havia causat la mort de cap animal.Els Agents Rurals han comprovat aquest dimarts tots els punts de sortida de l'empresa Noel Alimentària, dedicada al sector carni, que té les instal·lacions a tocar del torrent. També han comprovat que la depuradora de l'empresa funcionés correctament i no han detectat cap anomalia.L'empresa Noel Alimentària ha explicat que fa unes dues setmanes van avisar al SIGMA i a l'ACA d'un brollador intermitent en el subsòl de la finca per on sortia aigua de procedència desconeguda. Tenia també un color fosc i en aquell moment l'empresa va assumir la neteja de la llera tal i com estableix el protocol. El brollador va aparèixer a la finca però en una zona on no hi ha activitat industrial. Segons l'empresa, s'han pres les "mesures correctores" que estableix el protocol i estan a l'espera de conèixer de quina substància es tracta.La CUP de Sant Joan les Fonts ha demanat que es posi solució a aquest tema que preocupa als veïns de la zona, on a banda d'empreses hi ha també masies i turisme rural. La formació denuncia que el polígon industrial arrossega "deficiències ambientals" des de fa temps. Cal recordar que aquests terrenys estan inclosos a la zona del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrota i per tant són de gran interès ecològic.