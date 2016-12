GEPEC - Ecologistes de Cataluya ha decidit ampliar la denúncia presentada davant el fiscal de medi ambient de l’Audiència Provincial de Tarragona, demanant l’obertura de procediment penal en contra de l’ACA, de la CHE i de l’Ajuntament d’Arnes, "per les seues respectives responsabilitats", així com de les persones que, "amb les seues declaracions personals", hagen pogut incórrer en algun delicte en "haver defensat públicament la infracció de l’ordenament jurídic i penal actualment vigent" en el cas de les actuacions realitzades a l’interior de l’espai natural protegit de la reserva natura parcial del riu Algars, al terme municipal d’Arnes.La decisió de l'entitats ecologistes arriba després que l'Ajuntament d'Arnes haja manifestat públicament la necessitat d'estes actuacions sobre el riu i n'haja reivindicat la continuïtat i, per una altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) haja manifestat que el responsable de l'execució dels treballs és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).El GEPEC-EdC insistix que, per la informació de què disposa, la proposta d’actuació al riu Algars s’inicià a l’Ajuntament d’Arnes, el qual hauria sol·licitat a l’ACA una actuació sobre la vegetació i la llera al tram de la reserva natural proper a l’àrea recreativa de Santa Madrona. L’ACA va assumir este projecte, determinant quina seria l’actuació a realitzar i sota quines condicions i una vegada determinada les característiques i abast de l’actuació, n'hauria demanat a la CHE que la dugués a terme, sent este organisme qui va realitzar els treballs sobre el terreny, "seguint les directrius i condicions marcades per l’ACA", segons exposen els ecologistes.Així doncs, segons el GEPEC-EdC, hi pot haver una triple responsabilitat en les actuacions denunciades. Tres administracions: l’Ajuntament d’Arnes, l’ACA i la CHE tindrien la seua part de responsabilitat en els delictes de caire ambiental i per prevariació que s'han denunciat.L'entitat ecologista assegura que "és molt greu que l’ACA, lluny d’assumir les seues responsabilitats, donant la cara, haja intentat evitar-les desviant la culpabilitat cap a la CHE, quan qui va determinar que s’havia de roturar la vegetació en un tram de la reserva natural, afectant, a més, les característiques naturals de la llera, va ser l’ACA". Per este motiu, demanen la dimissió dels responsables de la institució implicats en el cas. Igualment "molt greu" qualifiquen les declaracions de l’alcalde d’Arnes i delegat del govern de la Generalitat, Xavier Pallarès, del qual també en demanen la dimissió.Així mateix GEPEC-EdC ha anunciat la seua intenció de dur esta problemàtica al Parlament, amb l'objectiu que siga debatuda i que siga la màxima cambra de representació democràtica del país "qui en demane responsabilitats als càrrecs polítics i de l’administració afectats".