Mapa de la ratxa seca a Catalunya Foto: Meteocat

Noranta dies seguits sense ploure a bona part de la regió metropolitana de Catalunya i de la Catalunya Central i, de moment, sense data per acabar aquesta ratxa històrica. Malgrat que aquesta setmana s'esperen petits canvis de temps, a causa de l'arribada de dos fronts, tot apunta que no deixaran precipitacions significatives ni generals.De moment, les esperances que entre el 4 i el 5 de febrer un episodi de pluja deixés entre 10 i 20 litres arreu de Catalunya –puntualment més- s'han esvaït totalment. En les darreres hores, a més, els models han rebaixat molt la probabilitat que entre el 6 i 7 de febrer plogui de manera significativa a bona part del país. Caldrà veure, finalment, com acaba aquesta nova situació.Cal recordar que el passat 27 de setembre Barcelona va batre el seu rècord històric de 85 dies sense ploure , que no es batia des de l'estiu del 1928. Avui ja són 90 dies amb menys d'un litre caigut diari i tot apunta que la xifra es pot acostar perillosament al centenar.Després d'un cap de setmana amb un temps força enterbolit per núvols baixos que han afectat bona part del país, sobretot a la meitat nord, el febrer començarà amb domini del sol. Aquest fet afavorirà màximes força altes per l'època, entre els 15 i els 20 ºC i, puntualment, encara més altes. Tanmateix, al llarg de la setmana els termòmetres aniran a la baixa –entre 2 i 4 ºC- afavorint una certa normalització de les temperatures.L'Agència Catalana de l'Aigua segueix una sequera meteorològica que, de moment, no és alarmant a nivell de recursos hídrics. I és que, a diferència del què ha publicat avui El Mundo, en cap cas es plantegen restriccions ni a curt ni a mig termini. Els embassaments, com ja havia publicat NacióDigital fa dies , es mantenen per sobre el 70%. Jordi Molist, director de l'àrea d'abastament de l'ACA, en declaracions al Via Lliure de RAC1, ha recordat que l'alerta no es declara fins al 40%.