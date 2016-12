Més que de sentit del gust i de l’olfacte, es podria parlar de sistema quimicosensor Foto: EduWiki.

Els investigadors van «desactivar» la connexió entre les neurones gustatives dels rosegadors i les olfactives per comprovar com reaccionaven davant un estímul gustatiu. Van observar que, en aquesta situació, es produïa una alteració de les neurones olfactives, de manera que la rata no era capaç de reconèixer olors que prèviament coneixia. Aquest estudi ha demostrat que si les rates perden el sentit del gust, se’ls altera el sentit de l’olfacte. Per tant, aquests animals depenen tant del gust com de l’olfacte per determinar quins aliments els agraden.La conclusió a què han arribat els investigadors és que el còrtex primari gustatiu està connectat amb el còrtex primari olfactiu monosinàpticament i polisinàpticament, de manera que la construcció de l’experiència del gust es fa amb un estímul gustatiu i olfactiu alhora. Per tant, més que de sentit del gust i de l’olfacte, es podria parlar de sistema quimicosensor.