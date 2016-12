Tram de la reserva natural parcial del riu Algars on l’ACA ha eliminat la vegetació i ha aplanat i transformat la llera del riu. Foto: GEPEC -EdC

L'entitat ecologista GEPEC-EdC ha presentat una denúncia, davant el Fiscal de Medi Ambient de l’Audiència Provincial de Tarragona, per les actuacions que l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), organisme adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha realitzat a l’interior de l’espai natural protegit de la reserva natura parcial del riu Algars, al terme municipal d’Arnes, a la comarca de la Terra Alta.La part administrativament catalana del riu Algars (el riu serpenteja entre Catalunya i l'Aragó, a la Franja de Ponent) afectat per les actuacions de l’ACA fou declarat reserva natural parcial per a la protecció d’espècies animals en perill de desaparició a Catalunya, tal com determina el decret 123/1987, de 12 de març. Segons GEPEC-EdC, és tal la importància ecològica d'este riu que va ser també inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), a la xarxa natura 2000 i declarat Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) i lloc d’interès comunitari (LIC).Segons denuncia l'entitat ecologista, l’actuació realitzada per l’ACA ha consistit en la roturació, mitjançant maquinària pesada, d’un tram de llera d'aquest riu, amb "l'eliminació total de la vegetació i la transformació de la llera del riu, convertint-la en una simple explanada de terra, desprovista de tota vegetació i senyal de vida, convertir a un riu, ple de vida i protegit per la llei, en un simple canal de pas d’aigua".Estos treballs, realitzats a mitjans de mes de desembre, "suposen sols la fase inicial de l’actuació total que l’ACA té previst realitzar en l’interior d’esta reserva natural, ja que es preveu l’ampliació de l’actuació a un tram major de la reserva, cosa que incrementaria , encara molt més, l’impacte ambiental ja creat a l’espai protegit", segons alerta GEPEC-EdC, que a més, assegura tenir constància que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre té intencions de portar a terme actuacions similars a la banda Aragonesa del riu, espai també protegit i inclòs a la xarxa natura 2000. Si estes previsions es complixen, GEPEC-EdC ha avançat que també ho denunciarà davaant instàncies judicials aragoneses.Segons diu l'entitat ecologista en la seua denúncia, l’actuació realitzada per l’ACA està explícitament prohibida pel decret 123/1987 de creació de la reserva natural. Així, en l’article 2.4 de l’esmentat decret, que fa referència a algunes actuacions prohibides a les reserves destinades a la protecció de la llúdriga, entre les quals es troba la del riu Algars, es diu textualment: “En aquests trams de riu queden prohibides les activitats següents: eliminació i modificació de la vegetació de ribera, abocament de deixalles, enderrocs i productes contaminants, així com qualssevol activitat que, afectant el llit del riu o la vegetació que l’envolta, suposi una alteració negativa irreversible de l’hàbitat de l’espècie protegida”.GEPEC-EdC assegura que l’actuació de l’ACA també ha comportat una vulneració de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals en diversos dels seus articles, entre els quals es determina que “són reserves naturals els espais naturals d'extensió reduïda i de considerable interès científic que són objecte d'aquesta declaració per a aconseguir de preservar íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que contenen o d'alguna de les seves parts...”L'actuació de l'ACA podria comportar també responsabilitats penals, segons apunten els ecologistes, per delicte ecològic i de prevaricació. La denúncia també demana que s’aclarisca si l’ajuntament d’Arnes, municipi on s’ha produït l’actuació denunciada, n’estava al corrent d’estes actuacions dins la reserva "i si en té alguna cosa a veure o alguna responsabilitat i, en el cas que siga així, que també es depurin les responsabilitats penals dels seus responsables".GEPEC EdC lamenta que esta no és la primera vegada que l’ACA actua de forma "agressiva" en espais naturals i reclama un canvi en les polítiques de gestió en rius i ecosistemes fluvials i, al mateix temps, que siguen rellevats els càrrecs de l’ACA "responsables de l’actual política d’agressions i menyspreu envers els ecosistemes fluvials".