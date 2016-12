L'obsoleta central nuclear de Santa Maria de Garoña. Foto: Nuclenor.

Els Verds-Alternativa Verda (EV-AV), partit històric de l´ecologisme català, fundat el 1983, alerta a l'opinió pública del silenci i la manca de debat dels partits polítics sobiranistes, CDC, ERC i la CUP sobre el futur de l´energia nuclear a Catalunya, en un comunicat fet públic aquest dimecres 20 de gener.L´imminent decisió del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) per reobrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), inaugurada pel dicatdor Francisco Franco el 21 de setembre de 1971 i tancada el desembre de 2012, podria implicar també l’allargament de la vida dels reactors d'Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2 fins als 60 anys.Durant les darreres campanyes electorals, tant al Parlament espanyol com a les plebiscitàries al Parlament català, el futur de l'energia nuclear ha quedat, segons EV-AV, «totalment marginat inclús per partits com la CUP que ha considerat prioritària la "revolució socialista" al canvi de paradigma energètic pel futur Estat«. Per als ecologistes, «les connivències de Convergència amb el sector elèctric i el lobby nuclear espanyol han dificultat també que un tema tant transcendental per decidir el "País que Volem" pugui ser discutit a Junts pel Sí».EV-AV considera que si el CSN opta per allargar la vida de l’obsolet reactor de Santa María de Garoña (bessó dels reactors accidentats de Fukushima) i en conseqüència dels reactors d´Ascó i Vandellòs, els seus efectes jurídics seran irreversibles per dissenyar un Pla Energètic Català basat en el 100% renovables i condicionarà tota l´estratègia del model energètic del Procés.«La nuclearització de Catalunya és una herència del franquisme que la va imposar de forma autoritària i amb finalitats de proliferació armamentista», afirmen, i afegeixen que si els partits sobiranistes continuen bloquejant el debat, «afavoriran els interessos del lobby electro-nuclear (mantenint-los els milionaris beneficis —anomenats beneficis “caiguts del cel” com a conseqüència de la regulació vigent del mercat elèctric—), a costa de l’enverinament radioactiu dels sistemes naturals i de posar en risc la població del país, una greu contradicció amb els ideals que diuen defensar a favor d´una Catalunya republicana i energèticament lliure dels recursos fòssils, especialment de l'urani».El partit ecologista reclama a les entitats cíviques que donen suport al Procés, Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana, que amb urgència exigeixin el pronunciament del Parlament sobre el futur de l'energia nuclear i s'oposin a una decisió del CSN (òrgan intervingut políticament i que ha demostrat abastament la seva manca d’independència) que bloqueja el futur energètic de Catalunya.