Les obres de descontaminació de l’embassament de Flix són unes de les que es troben en el punt de mira en l’operació anticorrupció desplegada aquest dilluns pel jutge de l’Audiència Nacional espanyola Eloy Velasco per frau milionari en l’empresa pública Acuamed, depenent del Ministeri d’Agricultura.L’operació Frontino, que és com s’ha batejat la investigació, s’ha saldat de moment amb 13 detinguts (8 a Madrid, 3 a Barcelona, 1 a València i 1 a Alacant) i 16 escorcolls en domicilis dels implicats i en diferents seus de l’empresa. Entre els detinguts, destaquen el director general d'Acuamed, Arcadio Mateo, que serà destituït aquest dimarts, i la directora d'Enginyeria i Construcció, Maria Gabriela Mañueco. A part dels 13 detinguts, el jutge imputa una trentena de persones, entre funcionaris i empresaris que van rebre contractes a dit, trossejades o inflades, d'esta firma estatal. El frau seria superior als 25 milions d'euros.Segons la Guàrdia Civil, l'empresa estatal Acuamed "presumptament hauria adjudicat fraudulentament obres i falsificat certificats i liquidacions per augmentar significativament les quantitats a abonar a les empreses adjudicatàries". Les investigacions es van iniciar al setembre de 2014 després d'una denúncia presentada a la Fiscalia Anticorrupció. Les obres objecte de la present investigació es troben relacionades, entre d'altres, amb la creació de conduccions aqüíferes terrestres, condicionaments de conques de rius i contenció d'embassaments, construccions de dessaladores i tractaments químics per a la descontaminació d'embassaments. I és aquí on entra en joc, precisament, les obres de descontaminació de l’embassament de Flix.Segons assenyalen diversos mitjans, un dels contractes sota el punt de mira d'Anticorrupció és la descontaminació de l'embassament de Flix, adjudicada a FCC per 165 milions d'euros el 2008 (el 70% dels quals aportats per la UE), el cost final de la qual ha ascendit a més 190 MEUR. Segons El Confidencial , entre els escorcolls efectuats este dilluns es trobaria també una de les seus de FCC a la zona. Velasco hauria apreciat indicis de malversació de fons públics, suborn, prevaricació i frau a l'administració, entre altres delictes. Altres mitjans, fins i tot apunten que entre els detinguts hi figurarien alts directius d’FCC relacionats precisament en les obres efectuades a l’embassament de Flix.Des des 2013 i fins al novembre passat, del pantà de Flix se n’han estat extret 690.000m3 de fangs contaminats, equivalents a 1.130.000 tones. Al voltant d’un 6% d’esta quantitat de residus ha hagut de passar per processos especials de tractament. Tot plegat converteix esta obra en una de les majors en matèria de descontaminació fetes a Europa.