Cartell de l'acte

Aquests dies s'està celebrant el judici oral contra els responsables, durant els anys 1999 i 2000, de les empreses Covit i Vem de Tapas Metálicas, per la contaminació dels aqüífers de Torelló. En aquest marc, el Grup de Defensa del Ter (GDT) ha organitzat un cicle de xerrades, sota el títol “Volem l’aigua neta, clara i nostra”.La primera conferència, amb un to informatiu, tindrà lloc aquest divendres, 15 de gener, a les 8 del vespre, a l'antiga sala de Gestiomat, a Torelló. L’acte porta per nom “L’aigua contaminada. L’enverinament de l’aigua dels pous i de l’aixeta amb percloroetilè” i comptarà amb la presència de Miquel Franch, alcalde de Torelló entre 1999 i 2011; Gabriel Borràs, exdirector de planificació de l’Agència Catalana de l’Aigua; i Sergi Solà, president del GDT.