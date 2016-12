El president de la secció col·legial de metges homeòpates del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Guillem González, assenyala que no és "ètic" vincular la mort de l'infant de set anys en un pis de Girona amb la homeopatia. Aquestes declaracions arriben després que el fiscal que porta el cas, Enrique Barata, donés a conèixer que els pares, durant la declaració davant del titular del Jutjat d'instrucció número 2 de Girona, van explicar que el nen patia una malaltia respiratòria crònica i que tractaven les seves dolències amb homeopatia i inhaladors ja que no confien amb la medicina tradicional.Des del primer moment, González ha lamentat la mort de l'infant de set anys que va ser localitzat pels Mossos d'Esquadra el passat dimarts 5 de gener en un pis del barri de Sant Pau de Girona. Segons ha detallat el fiscal que porta el cas, Enrique Barata, el nen feia almenys un mes que havia mort, però la família – amb dos fills més adolescents i que es declara molt religiosa- no va "assumir" la seva defunció i, per això, va continuar fent vida normal al voltant del cadàver del nen. Els pares són investigats per un homicidi imprudent i, aquest divendres, el jutge els ha deixat en llibertat provisional tot i que no poden sortir del país.Durant la seva declaració davant del titular del Jutjat d'instrucció número 2 de Girona, Manuel Marello, els pares van defensar que el seu fill va morir de forma natural a causa d'una crisi respiratòria mentre dormia. Segons la seva versió, l'infant patia una malaltia respiratòria crònica – una patologia que també pateix la seva mare i que és similar a l'asma- tot i que podia fer vida normal. Segons ha detallat el fiscal, la família va arribar a Girona procedent dels Estats Units l'estiu del 2014 i, durant tot aquest temps, només van portar el nen al metge un sol cop, ara fa dos anys. La parella han reconegut que no confiaven en la "medicina tradicional" i que tractaven al seu fill petit amb homeopatia i inhaladors.És en aquest punt on González ha volgut defensar la feina del col·lectiu d'homeòpates i dels metges, en general. "Em fa una pena terrible que la criatura hagi mort però, per altra banda, no trobo que sigui ètic dir que perquè el nen hagi estat tractat amb homeopatia – cosa que encara està per demostrar- l'infant ha mort", ha reflexionat. En aquest sentit, el president ha assenyalat que no es poden vincular aquests dos conceptes perquè qualsevol metge professional que pertanyi al Col·legi de Metges de cada demarcació fa servir aquells tractaments que creu que poden ajudar a millora l'estat de salut i la vida del pacient, sigui quin sigui el seu origen."En cap moment fem cap cosa que pugui perjudicar la vida i la salut de les persones i relacionar el fet que la homeopatia pugi tenir alguna cosa a veure amb la mort del nen em sembla una mica agosarat, com a mínim, alhora que crec que d'alguna forma s'està ficant en la forma com els metges d'aquest país fem la nostra tasca", ha explicat González. Al mateix temps, el president de la secció col·legial d'homeopatia del COMB ha volgut deixar clar que, per principis, els professionals tracten els seus pacients amb totes aquelles tècniques que siguin "beneficioses" per a la salut de les persones, "vinguin d'on vinguin". "Ja siguin medicaments químics o si es poden complementar amb productes homeopàtics també ho fem però no receptem res que pugui perjudicar la vida dels pacients", ha reiterat.Per això, el president ha destacat que "dubta i molt i gairebé estar segur" que cap metge hagués estat capaç de retirat la prescripció d'un fàrmac i receptar-ne un altre d'homeopàtic per solucionar el problema de salut de l'infant. "Si hagués estat així el comitè d'ètica cridaria al metge i es portarien a terme els mecanismes sancionadors pertinents", ha aclarit. No obstant això, si els productes homeopàtics o els inhaladors que utilitzava l'infant, haguessin estat receptats per un metge dels Estats Units, d'on era originària la família, la situació varia. "Allà tenen un altre sistema, el metge prescriu sota la seva responsabilitat i no sé si el nostre col·lectiu podria demanar-li alguna responsabilitat", ha afegit.En el cas que fossin els seus progenitors qui – mitjançant la informació trobada a internet o a les xarxes socials – haguessin decidit aquesta mena de tractaments sense consultar a professionals mèdics, González es mostra contundent: "És com quan un pare nega que el seu fill rebi una transfusió. Hi ha repercussions legals perquè els pares no poden ometre l'assistència mèdica dels seus fills", ha assegurat. "Si el pare, pel seu propi compte, ha actuat així nosaltres, els metges, no ho podem evitar", ha insistit.Durant el seu passi a disposició judicial, els pares no han sabut determinar quin dia va morir el seu fill més petit. Els informes psiquiàtrics fets pels experts de l'Hospital de Salt han descarta que la parella pateixi cap trastorn mèdic i ara falta conèixer els resultats de les anàlisis toxicològiques que practicaran al nen per veure si els pares van tenir alguna relació amb la mort del seu fill a través de la ingesta o administració d'algun verí, substància tòxica o un còctel de medicaments.