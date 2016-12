Riu Ebre crescut, al seu pas per Tortosa Foto: Sofia Cabanes

El Govern espanyol ha aprovat avui divendres en Consell de Ministres el nou Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre, un projecte que ha posat de nou en alerta les Terres de l’Ebre. El nou pla que s’aprova “sense modificacions substancials”, segons denuncia la Plataforma en Defensa de l’Ebre, contempla una previsió d'aigua per abastir 465.000 hectàrees més de regadiu en el període 2016-2021, que s'afegiran a les 950.000 que preveu l’anterior i la construcció de 56 nous embassaments, a més d’un cabal ecològic “inexistent” per al tram final del riu, lamenta la PDE.El nou planejament ha tirat endavant sense cap modificació respecte l'aprovat al Consell Nacional espanyol de l'Aigua del passat 30 de setembre i, per tant, sense incloure les peticions de la Generalitat pel tram final del riu. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha convocat una concentració de rebuig a Tortosa “És un pla que naix mort, exactament igual que el pla anterior. Nosaltres seguirem en les mateixes denúncies, creiem que tenim la mateixa base que vam tenir en l’anterior pla, en el qual ens va donar la raó la Comissió Europea, perquè creiem que l’Estat espanyol no ha canviat absolutament res significatiu i substancial del pla”, afirma la portaveu de la plataforma, Susanna Abella.Amb el pla aprovat, la PDE engegarà de nou la maquinària jurídica i la lluita social per mirar de tombar-lo. Com ja va fer en l’anterior Pla de conca 2009-2015, la plataforma ha anunciat que també recorrerà aquest al Tribunal Suprem i també el denunciarà a la Comissió Europea en forma de queixes. Els antitransvasistes confien que la UE, bé per iniciativa pròpia, bé com a conseqüència de les queixes, acabi actuant: “des d’Europa sempre ens han reafirmat que hi ha suficient base jurídica per tirar endavant les nostres queixes i que es veien reforçats per exigir canvis a l’estat espanyol”. Una vegada aprovat, el govern espanyol te temps fins al 22 de març per remetre tota la informació a Brussel·les. A partir d’aleshores, la Comissió Europea l’avaluarà. “Si la UE és coherent en allò que ha fet els últims anys, hauria de sancionar l’Estat”, remarca Abella. “La sanció podria ser en forma de multa, és a dir sanció econòmica, que suposa un tràmits jurídics força complexos, o bé pot ser el que ha fet en els últims temps, que seria condicionar els ajuts europeus a que les coses es facin ben fetes”, afegeix.Davant l’aprovació del nou pla, a la Plataforma en Defensa de l’Ebre ja ha convocat la primera mobilització de protesta per a avui divendres mateix, una concentració a la plaça del Carrilet de Tortosa a dos quarts de vuit del vepre, però es preveu que sigui només la primera. Encara s’ha de confirmar data i lloc, però el moviment social contra el transvasament de l’Ebre prepara una gran manifestació, com la que es va viure entre Sant Jaume i Deltebre el 30 de març del 2014.“Així com en l’anterior pla sabíem que tenia una data de caducitat curta perquè havia de presentar-se l’actual, aquest pla té el greuge que ha de durar 6 anys, com a mínim fins al 2021”, alerta la portaveu de la PDE, que continua: “És un pla que serà definitiu, que va en contra dels interessos de les Terres de l’Ebre. És la mort del Delta perquè no hi ha cabals ecològics i segueix demanant un munt d’embassament que la UE ja ha dit que no tenen sentit i deixa oberta la porta a posar damunt la taula un altre cop propostes de transvasament en forma d’intercanvis d’aigua”, sentencia.