El glifosat és altament tòxic i ha estat inclòs a la llista negra de l'OMS com a causa probable de càncer.

A mesura que augmenta el coneixement científic sobre els riscos de l'ús del glifosat com a herbicida, creix el nombre d'ajuntaments que en limiten o n'abandonen l'ús. A Badalona, Tarragona i Planoles se'ls va unir ahir l'Ajuntament de Barcelona amb l' aprovació d'una moció presentada per les organitzacions Associació Salut i Agroecologia (ASIA), Col·lectiu Males Herbes, Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins de Barcelona, Ecologistes en Acció, Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Associació de Persones afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals (APQUIRA) i Som lo que Sembrem.El glifosat que és l'herbicida d'ús més estès al món, és un conegut contaminant hormonal que just acaba de ser inclòs a la llista negra de l'OMS com a causa probable de càncer. Existeixen estudis científics que relacionen l'ús del glifosat amb afeccions i malalties, incloent-hi danys genètics. Entre els efectes adversos s'han descrit: toxicitat subaguda i crònica, trastorns reproductius, augmenta la freqüència d'anomalies espermàtiques i carcinogènesi.S'empra per matar herbes i arbustos quan s'infiltra al sòl és molt soluble en l'aigua i persistent en el medi, tot contaminant els aqüífers; és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics i el bestiar. Les aigües de Catalunya n'estan greument contaminades. Molts freàtics tenen concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 0,1 μg/l, valor màxim admès per la normativa europea per a les aigües subterrànies (Directiva 2006/118/EC). Aquest mateix nivell és el màxim permès per a les aigües de consum humà (D.UE 98/83).L’Ajuntament de Barcelona elaborarà un pla de reducció de productes fitosanitaris per al tractament de plagues, malures i herbes espontànies dels espais verds. El Pla contemplarà el compromís municipal en la reducció de productes químics, amb un calendari d’aplicació gradual i l’ús de tècniques alternatives per tal de complir els terminis establerts. Les organitzacions celebren els acords assumits entre els que s'inclou proposar als Ajuntaments de l'àrea metropolitana a que prenguin mesures en la mateixa línia.