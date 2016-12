Rajoy, l'ha tornada a vessar, aquest cop menyspreant els més de 4.000 productors fotovoltaics catalans que van fer les seves inversions atenent una crida del propi Estat espanyol

Unió de Pagesos considera ofensives per als productors fotovoltaics, que només es van limitar a acceptar i complir amb el proposat al Butlletí Oficial de l'Estat, les declaracions de Mariano Rajoy al debat electoral de dilluns Cara a cara durant el qual va afirmar: «Jo li podria parlar de les energies renovables, quan vostès van posar unes primes entre el 20 i el 25 per cent, mentre una gent es va folrar, la tarifa va pujar durant 8 anys el 69%, no sé a quin impost del sol es refereix vostè. Jo per descomptat el que no faré és regalar diners com van fer vostès i, va reconèixer el ministre Sebastián, perquè després ho paguin els espanyols en la tarifa», segons ha recollit Anpier (Associació de Productors d'Energia Solar Fotovoltaica).El sindicat també vol mostrar el seu suport a Anpier que emprendrà accions per sol·licitar a Mariano Rajoy que rectifiqui aquestes declaracions i que li ha demanat si coneix que la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha sol·licitat un informe pericial judicial, sobre la rendibilitat de plantes fotovoltaiques escollides aleatòriament en el període comprès entre el 2008 i 2012 (previ a les retallades) i que aquesta oscil·lava entre el 2,43% i el 10,03%.Unió de Pagesos denuncia el menyspreu que suporten els més de 4.000 productors fotovoltaics catalans que van fer les seves inversions atenent una crida del propi Estat espanyol per desenvolupar una tecnologia alternativa als estralls provocats per les energies fòssils. Les retallades, han deixat atrapades en les seves inversions a desenes de milers de ciutadans al conjunt de l’Estat que, al contrari que les grans empreses, van haver d’oferir els seus béns personals com a garantia enfront de la banca.